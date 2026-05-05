L’Iran: “Project Freedom” è morto. Trump: la tregua? Non so se è in vigore – La diretta

L'intelligence Usa: il conflitto non ha rallentato il programma nucleare di Teheran. Una nave passa il blocco a Hormuz con l'aiuto Usa. Prezzi del petrolio in calo. L'Ue condanna gli attacchi nel Golfo

Nel 67esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i negoziati di pace sono ancora in stallo e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di non poter rispondere alla domanda se la tregua sia ancora in vigore o meno. Intanto l’Iran annuncia che “Project Freedom”, il piano dell’America per riaprire Hormuz, «è già morto» e Teheran smentisce che una nave olandese che batte bandiera Usa abbia passato il blocco con l’aiuto della Marina di Washington.

I prezzi del petrolio sono però oggi in calo, anche se l’intelligence Usa fa sapere che il conflitto non ha rallentato il programma nucleare iraniano. Secondo il Financial Times l’aumento delle vendite delle pompe di calore registrato in Europa è un segnale che la nuova crisi dei combustibili fossili ha innestato la domanda di tecnologie più ecologiche. Nel frattempo l’Ue condanna gli attacchi dell’Iran nel Golfo e li definisce violazioni del diritto internazionale.