Hantavirus, scatta in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm: «Erano sul volo con una vittima»

Si tratta di quattro persone che avrebbero incrociato un'altra passeggera poi ricoverata e morta in Sudafrica per il virus Andes. Gli avvisi trasmessi in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Attesa nella notte la nave da crociera Mv Hondius alle Canarie

Il ministero della Salute italiano ha disposto la sorveglianza attiva su quattro passeggeri italiani che si trovavano a bordo di un volo Klm in coincidenza diretto a Roma, lo stesso aereo su cui era salita per pochi minuti una donna proveniente dalla nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg e morta a causa dell’hantavirus. I contatti dei quattro viaggiatori sono già stati raccolti e girati alle regioni di residenza, ovvero Calabria, Campania, Toscana e Veneto, che adesso dovranno avviare il monitoraggio nel «principio di massima cautela», come specifica una nota diffusa dal ministero.

Sulla nave da crociera inviato un epidemiologo italiano

Sulla nave da crociera Mv Hondius, dove c’è un focolaio di Hantavirus, «dal 6 maggio, è presente anche un medico italiano dello staff sanitario Ecdc – spiega il ministero della Salute – salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all’emergenza». La compagnia Oceanwide Expeditions ha «aggiornato, con una propria comunicazione, il quadro relativo ai passeggeri della nave Mv Hondius». L’italiano a bordo è un medico epidemiologo.

Hantavirus virus Andes: cosa dice l’Oms sul rischio contagio tra esseri umani

Sul focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera polare l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato il bilancio: «All’8 maggio, sono stati segnalati un totale di otto casi, inclusi tre decessi», con un tasso di mortalità che sfiora il 38%. Sei contagi sono stati confermati in laboratorio e tutti riconducono al virus Andes, ceppo noto agli specialisti per la trasmissibilità tra esseri umani. Come spiega il ministero della Salute italiano a proposito dell’hantavirus, «le valutazioni condivise a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa».

Hantavirus Spagna, identificata la donna che aveva cambiato posto sul volo Klm

A complicare il tracciamento sarebbe stata una passeggera spagnola residente in Catalogna, individuata solo nelle ultime ore dal Centro di coordinamento per le allerte ed emergenze sanitarie (Ccaes) del ministero della Sanità iberico. La donna era sfuggita al primo screening perché aveva cambiato posto sul volo Klm del 25 aprile, lo stesso su cui la cittadina olandese, fatta scendere prima del decollo per le precarie condizioni, sarebbe morta il giorno successivo in un ospedale di Johannesburg. La catalana, asintomatica, è stata trasferita in quarantena in una struttura ospedaliera, mentre un’altra spagnola di Alicante risulta già ricoverata con sintomi compatibili. Sotto osservazione anche una cittadina sudafricana che sullo stesso aereo ha avuto un contatto breve con l’olandese, prima di trascorrere una settimana a Barcellona e rientrare in patria.

Hantavirus, le parole di Trump e l’arrivo della Mv Hondius alle Canarie

«Sembra che abbiamo la situazione sotto controllo – ha commentato Donald Trump – Conoscono molto bene questo virus, è in circolazione da molto tempo. Non è facile da trasmettere, a differenza del Covid». Il presidente americano ha anche annunciato un volo per il rimpatrio degli americani imbarcati sulla nave, ribadendo che «abbiamo persone molto competenti che lo stanno esaminando». La Mv Hondius, intanto, sta facendo rotta verso le Canarie, dove l’arrivo è atteso nella notte fra sabato e domenica per l’evacuazione di tutti i passeggeri ancora a bordo.