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Hantavirus, l’hostess ricoverata in Olanda negativa al test. L’Oms e l’allarme sul nuovo Covid: «Perché il rischio epidemia è basso»

08 Maggio 2026 - 12:37 Alba Romano
nave-crociera- hostess-negativa-hantavirus
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La conferma della negatività della donna al virus da parte dell'Oms. Era entrata in contatto con un passeggero olandese deceduto a causa del virus. La nave da crociera arriverà sabato a Tenerife. Madrid: «I passeggeri verranno rimpatriati nei loro Paesi d'origine»
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È risultata negativa al test per l’Hantavirus l’assistente di volo della compagnia aerea Klm che presentatva lievi sintomi del virus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam. Lo ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. «Abbiamo ricevuto conferma, tramite il referente per il Regolamento sanitario internazionale, che il test ha dato esito negativo», ha spiegato una portavoce dell’Oms. L’assistente di volo era entrata in contatto con un passeggero olandese della nave da crociera Mv Hondius, che era stato fatto scendere da un aereo Klm ed è poi deceduto a causa del virus in Sudafrica. Il bilancio sinora accertato è di tre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, e altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo.

Il rimpatrio dei passeggeri da Tenerife ai loro paesi

I passeggeri della nave da crociera di lusso arriveranno domenica 10 maggio a Tenerife, nelle isole Canarie, e saranno rimpatriati nei propri Paesi d’origine «indipendentemente dal fatto che presentino sintomi» di contagio. Lo ha detto la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, garantendo «la sicurezza del dispositivo di evacuazione e di rimpatrio» dei croceristi. Se non avranno bisogno di assistenza sanitaria urgente, «indipendentemente dal fatto che presentino sintomi, le persone straniere saranno evacuate e rimpatriate ugualmente», ha affermato Garcia alla radio pubblica Rne. Madrid sta coordinando con gli altri Paesi europei coinvolti il piano di evacuazione e assistenza medica. Le autorità sanitarie dell’Ue hanno alzato il livello di attenzione.

Oms: «Rischio epidemia assolutamente basso»

Le persone sintomatiche della Hondius sono state fatte sbarcare, mentre gli altri passeggeri restano in quarantena nelle cabine sanificate, in attesa di chiarire eventuali contagi dal cosiddetto «virus andino». Una trentina di persone di 12 diverse nazionalità aveva però già lasciato la nave battente bandiera olandese prima dell’avvio delle misure restrittive, prendendo voli verso Europa, Stati Uniti e Asia. Tutti, comunque, sarebbero stati rintracciati e contattati. Anche se il focolaio, secondo gli esperti, potrebbe allargarsi, l’Oms ha rassicurato che l’Hantavirus «non è come il Covid» e che il rischio di una diffusione globale resta basso. «Si tratta di un virus pericoloso, ma solo per la persona effettivamente infetta. Il rischio per la popolazione generale rimane estremamente basso», ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il portavoce dell’Organizzazione Christian Lindmeier.

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Foto copertina: ANSA/JOSH WALET

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