Hantavirus, ricoverata in Olanda hostess entrata in contatto con una vittima. Così la Spagna si prepara all’arrivo della nave

Cosa sta accadendo sulla MV Hondius, salpata dall'Argentina e rimasta bloccata nell'Atlantico dopo un focolaio di hantavirus

Tre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo, evacuazioni sanitarie d’emergenza e l’allarme per un raro virus che potrebbe trasmettersi anche tra esseri umani. È quanto sta accadendo sulla MV Hondius, la nave da crociera rimasta bloccata nell’Atlantico dopo un focolaio di hantavirus che ha spinto le autorità sanitarie europee ad alzare il livello di attenzione. L’imbarcazione è salpata il 1° aprile da Ushuaia, nell’estremo sud della Patagonia argentina, ed è diretta verso Tenerife, nelle Isole Canarie, dove dovrebbe attraccare sabato 9 maggio nel porto di Granadilla. Le autorità spagnole hanno disposto che tutti i passeggeri restino confinati sulla nave fino all’arrivo degli aerei predisposti per il rimpatrio sanitario. Madrid sta coordinando con gli altri Paesi europei coinvolti un piano di evacuazione e assistenza medica. Nonostante le resistenze delle autorità locali delle Canarie, il governo spagnolo ha confermato l’autorizzazione all’attracco dell’imbarcazione.

Evacuazioni mediche e contagi

Altre persone sono già state evacuate da Capo Verde tramite voli sanitari, tra cui due membri dell’equipaggio e una persona classificata come «caso contatto». Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), tutti sono in «condizioni stabili». Uno dei voli è atterrato in Olanda, dove il Centro medico universitario di Leida si prepara a ricoverare due pazienti, mentre un altro caso contatto sarà preso in carico dall’ospedale universitario di Düsseldorf. È stata invece ricoverata ad Amsterdam un’assistente di volo della compagnia Klm: dopo aver manifestato sintomi lievi, è stato sottoposta al test per l’hantavirus, ha detto un portavoce del ministero della Salute dei Paesi Bassi. L’assistente di volo era entrata in contatto con la donna olandese che il 25 aprile aveva cercato di imbarcarsi per Amsterdam da Johannesburg per Amsterdam. L’equipaggio, date le sue condizioni di salute, aveva rifiutato il trasporto. La donna poi morì. Le autorità sanitarie stanno contattando le persone a bordo del volo «a scopo precauzionale», ha detto Klm. Stabili, inoltre, i due cittadini britannici ora in isolamento domiciliare nel Regno Unito dopo una potenziale esposizione all’hantavirus.

Il ceppo «Andes» che preoccupa gli esperti

A suscitare maggiore attenzione è il ceppo noto come “Andes”, una variante dell’hantavirus osservata soprattutto in Sud America e considerata una delle poche forme in grado di trasmettersi tra esseri umani attraverso contatti stretti e prolungati. Il ministro della Salute sudafricano ha confermato che il ceppo rilevato è compatibile con quello delle Ande, già identificato anche dall’ospedale universitario di Ginevra. Nonostante questo, l’Oms ha invitato a evitare allarmismi. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che la situazione non è paragonabile agli inizi della pandemia di Covid-19. Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha sottolineato che il rischio per la popolazione generale resta basso, pur ammettendo che esistono ancora molte incertezze.

Il viaggio partito dall’Argentina e chi era la coppia deceduta

La crociera era partita da Ushuaia e avrebbe dovuto raggiungere Capo Verde dopo una lunga traversata dell’Atlantico. Secondo la ricostruzione delle autorità argentine, la coppia olandese deceduta si trovava in Sud America dalla fine di novembre e aveva viaggiato tra Argentina, Cile e Uruguay prima di imbarcarsi il primo aprile. L’hantavirus – scrive il Guardian – è endemico in alcune regioni andine dell’Argentina, dove ogni anno vengono registrati decine di casi. Tuttavia, le autorità di Buenos Aires precisano che la Terra del Fuoco non segnala casi dal 1996 e che non è ancora possibile stabilire dove sia avvenuto il contagio. Per chiarire l’origine del focolaio, il ministero argentino della Salute invierà esperti nelle zone frequentate dalla coppia per catturare e analizzare eventuali roditori portatori del virus.

Paura nelle Canarie: «Sembra di rivivere il Covid»

L’arrivo della nave sta riaccendendo nelle Canarie i ricordi delle quarantene vissute durante la pandemia. Nel febbraio 2020 oltre 700 turisti rimasero bloccati in un hotel di Tenerife durante una delle prime misure di isolamento adottate in Europa contro il coronavirus. Molti residenti temono ora nuove restrizioni e possibili ripercussioni sul turismo, settore vitale per l’arcipelago. Alcuni operatori locali criticano la decisione di Madrid di accogliere la nave proprio alle Canarie, sostenendo che altri porti europei avrebbero potuto gestire l’emergenza. La ministra della Salute spagnola Mónica García ha però rassicurato la popolazione, spiegando che i passeggeri rimasti a bordo non presentano sintomi e saranno rimpatriati nei rispettivi Paesi. I cittadini spagnoli presenti sulla nave saranno invece trasferiti in un ospedale di Madrid per un periodo di osservazione sanitaria.

Cos’è l’hantavirus

Gli hantavirus sono virus trasmessi principalmente dai roditori attraverso urine, saliva ed escrementi contaminati. Nell’uomo possono provocare febbre, dolori muscolari e, nei casi più gravi, sindromi respiratorie o emorragiche potenzialmente letali. La trasmissione da persona a persona è considerata estremamente rara e documentata quasi esclusivamente per il ceppo “Andes”, identificato soprattutto in Sud America. Secondo gli esperti, il rischio di diffusione su larga scala resta comunque limitato, poiché il contagio richiede generalmente contatti ravvicinati e prolungati.

Foto di copertina: Mezzi sanitari all’aeroporto di Schiphol (Amsterdam) dopo l’arrivo di un volo di evacuazione dalla nave MV Hondius (Ansa/Epa – Michel Van Bergen)