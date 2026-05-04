La strana storia dell’epidemia di Hantavirus sulla nave da crociera

«Sono il peggior posto in cui ammalarsi», spiega un epidemiologo alla Bbc

Tre persone sono morte e un cittadino britannico è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg mentre due membri dell’equipaggio restano a bordo ma in gravi condizioni su una nave da crociera in cui è in corso un’epidemia di Hantavirus. Secondo gli epidemiologi è raro che gli esseri umani contraggano l’hantavirus ed è «molto insolito» che la malattia si sviluppi su una nave da crociera. L’OMS ha dichiarato alla Bbc che sono in corso indagini approfondite sui casi sospetti di hantavirus, compresi ulteriori test di laboratorio. L’epidemia è stata segnalata a bordo della nave da crociera MV Hondius in viaggio dall’Argentina a Capo Verde.

Cos’è l’Hantavirus

Con il nome di Hantavirus si identifica un ceppo di virus veicolato dai topi e trasmessi all’uomo principalmente tramite l’inalazione di particelle aerodisperse provenienti da escrementi essiccati di roditori. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), le infezioni si verificano in genere quando il virus si diffonde nell’aria attraverso l’urina, gli escrementi o la saliva di un roditore. Sebbene sia raro, può anche diffondersi tramite morsi o graffi. Il virus può causare due gravi malattie. La prima è la sindrome polmonare da hantavirus (HPS). Spesso inizia con affaticamento, febbre e dolori muscolari, seguiti da mal di testa, vertigini, brividi e problemi addominali. Se si sviluppano sintomi respiratori, il tasso di mortalità è di circa il 38%, secondo il CDC.

Le malattie

La seconda malattia è la febbre emorragica con sindrome renale (HFRS): è più grave e colpisce principalmente i reni. I sintomi successivi possono includere ipotensione, emorragie interne e insufficienza renale acuta. Come è possibile prendere una malattia del genere su una nave da crociera? Secondo l’epidemiologo Michael Baker i passeggeri sarebbero stati infettati prima di salire a bordo. Una nave da crociera «è il peggior posto possibile in cui ammalarsi gravemente”, ha detto il professore alla Bbc. Secondo lui chiunque presenti sintomi a bordo dovrebbe essere «evacuato rapidamente» e portato in ospedale in terapia intensiva per aumentare le sue possibilità di sopravvivenza.

L’epidemia

Alla domanda su quali misure dovrebbero essere adottate in seguito, il professor Baker ha risposto che l’epidemia deve essere «indagata a fondo» per verificare se vi fossero fattori prevenibili, inclusi gli itinerari di viaggio per accertare se i passeggeri siano stati esposti ad ambienti ad alto rischio.