Soldati Usa in Europa, i numeri paese per paese: Germania prima, Italia tra le più presidiate. Ecco quanti sono e a cosa servono

La presenza di militari statunitensi nel Vecchio Continente risale agli accordi post Seconda guerra mondiale e non è mai stata messa in discussione. Almeno fino all'arrivo di Trump

A Donald Trump proprio non è andata giù la mancata collaborazione dell’Europa alla sua campagna militare avviata insieme a Israele contro l’Iran. Nei giorni scorsi, il presidente americano se l’è presa con gli alleati del Vecchio Continente, criticando proprio la mancata adesione a una missione navale congiunta nello Stretto di Hormuz. Rispondendo alla domanda di una giornalista, Trump ha ipotizzato un ritiro dei soldati americani dall’Italia, che a suo dire «non è stata d’aiuto» e dalla Spagna, che «è stata orribile». Poche ore più tardi, il Pentagono ha annunciato che ridurrà di 5mila unità la presenza di soldati americani in Germania. Ma, al netto degli annunci di Trump, quanti sono i militari statunitensi in Italia e in Europa?

Il primato della Germania

Ad oggi, è proprio la Germania il paese europeo che ne ospita di più. Se anche Washington dovesse ufficializzare il ritiro di 5mila unità, ne rimarrebbero comunque più di 30mila. Si tratta di una presenza che risale agli accordi stipulati dopo la fine della Seconda guerra mondiale, di fatto mai messi in discussione. Alla fine degli anni Cinquanta, nel pieno della Guerra fredda con l’Unione Sovietica, l’Europa è arrivata a ospitare quasi mezzo milione di soldati americani. Dagli anni Novanta, quando l’Urss ormai era collassata, hanno iniziato a ridursi, salvo tornare ad aumentare nel 2022 con l’invasione russa dell’Ucraina.

Il ruolo dell’Eucom

Secondo i dati del Defense Manpower Data Center (Dmdc), un ente controllato dal Pentagono, a dicembre del 2025 i militari americani stanziati in modo permanente in Europa erano 68.064, a cui si aggiungono però altre decine di migliaia inviati a rotazione. Complessivamente, sono divisi tra 31 basi militari permanenti e 19 siti militari, in cui spesso lavorano a stretto contatto con l’esercito del paese ospitante. A coordinare le truppe statunitensi ci pensa l’Eucom, ossia il Comando europeo degli Stati Uniti, con sede a Stoccarda, in Germania.

Il confine militarizzato con Ucraina e Bielorussia

I paesi che confinano con Ucraina o Bielorussia, come la Polonia, la Romania e l’Ungheria contano ufficialmente solo poche centinaia di soldati americani stanziati in modo fisso, ma sono affiancati da decine di migliaia di altri militari che ruotano. La loro presenza è finanziata attraverso lo European Reassurance Initiative, un programma militare della Nato guidato dagli Stati Uniti che esiste dal 2014, anno dell’invasione russa della Crimea.

Quanti sono i militari Usa in Italia

Secondo Repubblica, l’Italia ospita in modo permanente 12.662 militari statunitensi. Una delle base dello US Navy è a Napoli, dopo nell’ultimo decennio il ruolo del comando è stato ridimensionato. C’è poi Camp Darby, un enorme deposito di armamenti e mezzi militari nella pineta toscana, tra Livorno e Pisa. Nel Nord Italia ci sono le due grandi caserme di Vicenza: Del Din ed Ederle. Infine, c’è la base di Aviano, in provincia di Pordenone. Come accade negli altri paesi europei, anche in Italia i soldati statunitensi si occupano della gestione degli armamenti, incluse le armi nucleari custodite in Europa, e l’addestramento delle truppe locali.

Foto copertina: ANSA/Enrico Mattia Del Punta | L’ingresso della base militare statunitense di Camp Darby, Pisa