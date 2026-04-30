Trump: «L’Italia non è stata d’aiuto, probabilmente valuto un ritiro delle truppe Usa». Crosetto: «Non ne capisco le ragioni»

Nel mirino anche la Spagna. «È la Nato. Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo», ha detto il presidente Usa

Donald Trump non ce l’ha solo con la Germania. Ora vuole colpire i «finti amici» della Nato che non lo hanno sostenuto nella guerra in Iran. A chi gli chiedeva nello Studio Ovale se prenderebbe in considerazione anche per Roma e Madrid l’ipotesi di una riduzione delle truppe, il presidente Usa ha risposto «probabilmente». «L’Italia non è stata di alcun aiuto. E la Spagna è stata terribile», ha aggiunto. «È la Nato. Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo», ha dichiarato. «Guardate il livello di assistenza che stanno fornendo all’Ucraina. Hanno creato un disastro in Ucraina: un caos totale. La cosa incredibile è che hanno utilizzato lo stretto di Hormuz, mentre noi non lo usiamo», ha detto.

La replica di Crosetto

A stretto giro è arrivata una risposta dal governo italiano. All’ANSA il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha dichiarato: «Non ne capirei le ragioni. Come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz. E ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione. Cosa che peraltro è stata molto apprezzata dai militari americani». Attualmente sono 13mila circa i soldati americani che si trovano in Italia, in Spagna 4mila.