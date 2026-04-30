Iran, lo Stretto di Hormuz diventa “Stretto di Trump”. Petrolio a 126 dollari – La diretta

Il tycoon continua a provocare Teheran sui social media. Intanto secondo la Cnn la guerra sta costando 40-50 miliardi di dollari. E l'esercito vuole schierare i missili ipersonici

Nel 62esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a provocare Teheran sui social media: oggi su Truth ha postato una mappa dello Stretto di Hormuz ribattezzato come Stretto di Trump. Intanto il prezzo del petrolio tocca i 126 dollari e Teheran fa sapere che il blocco penalizza gli altri paesi. Secondo una stima della Cnn il conflitto sta costando agli Usa tra i 40 e i 50 miliardi di dollari e gli Stati Uniti valutano anche la riduzione dei militari in Germania dopo le polemiche tra il tycoon e Merz. Trump riceve oggi il Centcom per esplorare le nuove opzioni tattiche per la guerra: gli Usa pensano di schierare i missili ipersonici.