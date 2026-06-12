Trump: «La guerra con l’Iran è finita, non avranno il nucleare» – La diretta

L'annuncio del presidente. Teheran spara a una petroliera a Hormuz. Netanyahu non informato della chiusura della trattativa

Il presidente Usa Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti e l’Iran potrebbero firmare già questo fine settimana un accordo di pace che riaprirebbe lo Stretto di Hormuz alla navigazione. Ma l’Iran ha replicato di non aver ancora raggiunto una decisione definitiva sull’accordo. L’accordo, se confermato, rappresenterebbe la svolta diplomatica più significativa finora per porre fine alla guerra, iniziata tre mesi fa, che ha causato migliaia di morti e fatto impennare i prezzi globali dell’energia.

L’Iran

I media iraniani hanno riportato le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, secondo cui gran parte del testo in fase di negoziazione sarebbe stato finalizzato, ma l’Iran non intende scendere a compromessi sulle sue linee rosse. «Non abbiamo ancora raggiunto una conclusione definitiva su questa questione», ha affermato. «Si tratta di una questione molto importante che è attualmente al vaglio degli organi decisionali competenti». Trump, dal canto suo, ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca: «Abbiamo appena raggiunto un ottimo accordo per la guerra con l’Iran. Lo stretto si aprirà ufficialmente non appena firmeremo, il che potrebbe accadere presto, molto presto, forse durante il fine settimana in Europa», ha detto Trump. Aggiungendo che il vicepresidente JD Vance potrebbe firmare per gli Stati Uniti.

Mojtaba Khamenei

Alla domanda se la Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei, avesse approvato l’accordo, Trump ha risposto: «A quanto ho capito, la risposta è sì». L’annuncio di Trump è arrivato dopo che aveva annullato gli attacchi militari pianificati contro l’Iran, citando i progressi nei colloqui. Le azioni statunitensi sono salite e i prezzi del petrolio sono scesi in seguito alla notizia. Da metà marzo, Trump ha ripetutamente affermato che un accordo con l’Iran per porre fine alla guerra era vicino. Le due parti si sono scambiate attacchi questa settimana, mettendo a dura prova il cessate il fuoco annunciato ad aprile.



«È un memorandum d’intesa molto forte, anche se un po’ concettuale», ha detto Trump ai giornalisti. Trump ha ripetutamente affermato che qualsiasi accordo di pace deve garantire che l’Iran non possa sviluppare un’arma nucleare. Le richieste dell’Iran includono la revoca delle sanzioni internazionali, lo sblocco di miliardi di dollari di beni congelati e il riconoscimento del suo controllo sullo Stretto di Hormuz. «La cosa più importante è che in Iran non ci saranno armi nucleari. Ciò significa che non verranno sviluppate né acquistate», ha poi affermato Trump durante un evento elettorale tenutosi telefonicamente.