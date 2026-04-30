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Questo video non mostra delle navi bloccate nello stretto di Hormuz, ecco perché

30 Aprile 2026 - 19:54 David Puente
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Le immagini riprendono in realtà il traffico commerciale nello stretto di Malacca

Circola un video che mostra centinaia di navi da carico e petroliere ferme in mare. Secondo i post, si tratterebbe di «Una vista aerea di un ammasso di petroliere nella zona dello Stretto di Hormuz» durante il blocco dovuto alle tensioni tra Iran e Stati Uniti. In realtà, il video non ha nulla a che fare con il Medio Oriente.

Per chi ha fretta

  • Un video virale sostiene di mostrare navi bloccate nello stretto di Hormuz.
  • Le scritte e i post suggeriscono un legame con il conflitto tra Iran e Stati Uniti.
  • In realtà, le immagini mostrano lo stretto di Malacca, vicino a Singapore.

Il contenuto virale

Il video, filmato a bordo di un volo della Cathay Pacific, la compagnia di bandiera di Hong Kong, riporta la scritta “Strait of Hormuz” affiancato dalla bandiera iraniana.

Il video di marzo e lo stretto di Malacca

Lo stesso video, pulito e privo di riferimenti all’Iran, risulta diffuso su X nel marzo 2026 dall’utente Fahad Naim, Ingegnere Manutentore Aeronautico. Nel post, Fahad parla di una ripresa dello stretto di Malacca, Singapore.

Conclusioni

Il video non documenta il blocco navale nello stretto di Hormuz. Si tratta di una ripresa aerea dello stretto di Malacca.

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