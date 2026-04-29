Si tratta di una manipolazione di una vecchia foto di Cristiano Ronaldo diffusa con intenti omofobi

Circolano diverse post condivisioni Facebook che mostrano una presunta prima pagina del tabloid britannico The Sun. Nell’immagine, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer si baciano appassionatamente. Si tratta di un falso: la copertina è stata manipolata digitalmente partendo da una vecchia edizione del 2021 che ritraeva Cristiano Ronaldo. Oltre alla falsità del contenuto, le condivisioni ridicolizzano i due leader attraverso il pregiudizio omofobo.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine che sembra mostrare la copertina del Sun con Macron e Starmer intenti a baciarsi.

La foto è un fotomontaggio. La base originale risale al 2021 e ritraeva Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

Non esiste traccia di tale pubblicazione o notizia sul sito ufficiale della testata britannica.

La narrazione omofoba

Le condivisioni su Facebook presentano la finta copertina con una didascalia in inglese che recita: «Keir e Emmanuel romanticismo sotto il sole. Foto dei paparazzi rivelano un bacio vacanziero a sorpresa!».

La copertina originale è di Cristiano Ronaldo

L’immagine è un fotomontaggio. Come verificato anche dai colleghi di Maldita, la base utilizzata per creare il falso è la prima pagina del The Sun pubblicata il 21 ottobre 2021.

Nell’originale, i protagonisti della foto non sono i due politici, ma il calciatore Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez. Gli autori della manipolazione hanno sostituito i volti dei protagonisti originali con quelli di Macron e Starmer, mantenendo inalterata l’impostazione grafica, il logo della testata e gli strilli laterali.

Tomorrow's front page: Cristiano Ronaldo announces he and Georgina Rodriguez are having twins with Man Utd star set to be dad for sixth timehttps://t.co/t3v7x2mRNw pic.twitter.com/NIGjQNUIpr — The Sun (@TheSun) October 28, 2021

Inoltre, non esiste alcun riscontro di questo servizio fotografico o della notizia nell’archivio storico o sul sito web ufficiale del The Sun.

Conclusioni

La copertina attribuita al The Sun che ritrae Emmanuel Macron e Keir Starmer è un falso. Si tratta di una manipolazione digitale di una foto di Cristiano Ronaldo risalente a tre anni fa.

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