Macron e Starmer che si baciano: la falsa copertina del SUN è un fotomontaggio
Circolano diverse post condivisioni Facebook che mostrano una presunta prima pagina del tabloid britannico The Sun. Nell’immagine, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer si baciano appassionatamente. Si tratta di un falso: la copertina è stata manipolata digitalmente partendo da una vecchia edizione del 2021 che ritraeva Cristiano Ronaldo. Oltre alla falsità del contenuto, le condivisioni ridicolizzano i due leader attraverso il pregiudizio omofobo.
Per chi ha fretta:
- Circola un’immagine che sembra mostrare la copertina del Sun con Macron e Starmer intenti a baciarsi.
- La foto è un fotomontaggio. La base originale risale al 2021 e ritraeva Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.
- Non esiste traccia di tale pubblicazione o notizia sul sito ufficiale della testata britannica.
La narrazione omofoba
Le condivisioni su Facebook presentano la finta copertina con una didascalia in inglese che recita: «Keir e Emmanuel romanticismo sotto il sole. Foto dei paparazzi rivelano un bacio vacanziero a sorpresa!».
La copertina originale è di Cristiano Ronaldo
L’immagine è un fotomontaggio. Come verificato anche dai colleghi di Maldita, la base utilizzata per creare il falso è la prima pagina del The Sun pubblicata il 21 ottobre 2021.
Nell’originale, i protagonisti della foto non sono i due politici, ma il calciatore Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez. Gli autori della manipolazione hanno sostituito i volti dei protagonisti originali con quelli di Macron e Starmer, mantenendo inalterata l’impostazione grafica, il logo della testata e gli strilli laterali.
Inoltre, non esiste alcun riscontro di questo servizio fotografico o della notizia nell’archivio storico o sul sito web ufficiale del The Sun.
Conclusioni
La copertina attribuita al The Sun che ritrae Emmanuel Macron e Keir Starmer è un falso. Si tratta di una manipolazione digitale di una foto di Cristiano Ronaldo risalente a tre anni fa.
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