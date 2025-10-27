No, questa foto non prova che Brigitte Macron sia un uomo

Una vecchia foto di famiglia viene usata per sostenere che la Première Dame francese sia nata uomo

Da tempo girano voci secondo cui Brigitte Macron, moglie del Presidente francese Emmanuel Macron, sia nata uomo. A sostegno di tale teoria si è schierata l’influencer americana Candace Owens con una serie di podcast intitolata Becoming Brigitte, ascoltata da oltre due milioni di utenti. La coppia presidenziale francese ha reagito denunciando Owens per diffamazione negli Stati Uniti, accusandola di aver condotto una “campagna di umiliazione globale”. A supportare Owens arrivano fake news da ogni dove, ultima tra queste sarebbe una foto d’epoca di un bambino che viene identificato come Brigitte Macron prima della transizione.

Per chi va di fretta

La foto virale non mostra Brigitte Macron da bambina , ma suo fratello Jean-Michel Trogneux , nato nel 1945.

, ma , nato nel 1945. Nella foto autentica si vedono tutti i membri della famiglia Trogneux di Amiens, inclusa Brigitte.

di Amiens, inclusa Brigitte. Le teorie secondo cui sarebbe “nata uomo” derivano da una fake news del 2021 , rilanciata da siti complottisti e recentemente da Candace Owens.

, rilanciata da siti complottisti e recentemente da Candace Owens. Brigitte Macron ha tre figli biologici avuti dal primo marito, André-Louis Auzière — prova evidente che è una donna cisgender.

avuti dal primo marito, André-Louis Auzière — prova evidente che è una donna cisgender. La coppia Macron ha intentato causa per diffamazione negli USA contro Owens per la diffusione di queste accuse infondate.

Analisi

La teoria secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata uomo circola da tempo ma è stata pesantemente rilanciata nel 2024 da Candace Owens, podcaster e figura dell’estrema destra americana. Owens, con oltre 6,9 milioni di follower su X e 4,5 milioni su YouTube, ottiene numerosissime visualizzazioni. Ad alimentare il mito si aggiungono foto fuori contesto e altre completamente false. Quella diffusa di recente ritrae un bambino dagli occhi chiari e i capelli biondi, somigliante a Brigitte, al punto da destare sospetti.

Chi è davvero la persona nella foto?

Facendo una ricerca a partire dall’immagine è possibile trovare la foto originale, risalente agli anni 50. I complottisti affermano che il bambino sulla sinistra sia Brigitte “prima della transizione”. In realtà, come confermato da più fonti giornalistiche, si tratta di Jean-Michel Trogneux, fratello di Brigitte, nato l’11 febbraio 1945. Brigitte era infatti la più giovane di sei figli. In ordine di nascita: Annie, Jean-Claude, Maryvonne, Monique, Jean-Michel e Brigitte.

Brigitte, infatti è la piccola in braccio alla madre, Simone Pujol, nata otto anni dopo Jean-Michel, il 13 aprile 1953. I due erano i più giovani di una famiglia numerosa e conosciuta ad Amiens per la storica pasticceria Trogneux, celebre per i macarons.

Ulteriori incongruenze

Inoltre, se si vuole prendere per vera la teoria secondo cui Brigitte sia nata uomo e abbia fatto la transizione a 30 anni, come sostenuto da Owens, sorgerebbero numerose incongruenze. La Première Dame infatti si è sposata con André-Louis Auzière nel 1974, a 21 anni e ha avuto il suo primo figlio biologico Sébastien a 22, la seconda Laurence a 24 e solo l’ultima figlia sarebbe nata dopo la “transizione”, Tiphaine, nata quando Brigitte aveva 31 anni. Se fosse davvero stata uomo non le sarebbe stato possibile dare alla luce nessuno dei tre figli biologici.

Conclusioni

La foto “virale” quindi non costituisce una prova ma che Brigitte sia nata uomo bensì una foto di famiglia con il fratello Jean-Michel, con cui la Première Dame condivide una somiglianza fraterna. La realtà è che Brigitte Macron è nata donna, ha avuto tre figli e una vita documentata fin dall’infanzia.

