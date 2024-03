«Brigitte Macron trans»: la bufala che ha travolto la première dame francese

«Brigitte Macron in realtà è un uomo»; «Brigitte Macron è un transessuale»; «Macron è gay». Questi sono alcuni dei commenti pubblicati sui social riguardo la moglie del presidente francese. Un nome ricorre tra un post e l’altro: Jean Michel Trogneaux. Secondo chi condivide l’informazione, sarebbe questa la vera identità della première dame, rivelata dalla «giornalista Natacha Rey». Viene menzionato anche c’è un account X chiamato Le journal de la macronie, che parla di un fantomatico fratello scomparso di Brigitte Macron, lasciando intendere che quest’ultima e il fratello sarebbero in realtà la stessa persona. Le voci hanno ripreso a circolare in seguito alla pubblicazione di Assises, libro di Tiphain Auzière, figlia di Brigitte Macron e dell’ex marito della première dame, André-Louis Auzière. Nel libro si legge del periodo di disagio vissuto dalla famiglia quando la relazione tra Brigitte ed Emmanuel era ancora clandestina. Quando si videro per la prima volta, l’attuale presidente francese aveva appena 15 anni e frequentava il liceo Providence di Amiens, cittadina a Nord di Parigi. Brigitte era la sua insegnante di teatro. Tra i due ci sono 24 anni di differenza.

Per chi ha fretta:

Da anni circola una teoria secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata maschio, con il nome Jean Michel Trogneaux, e poi avrebbe cambiato genere.

Le cosiddette “prove” fornite dai sostenitori della bufala sono del tutto infondate.

Le due donne che maggiormente hanno contribuito a diffonderla sono state condannate per diffamazione.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Brigitte Macron perde la causa contro due donne che l’accusavano di essere un uomo! Quindi significa allora che il pazzo dell’Eliseo è sposato con un vecchio transessuale che volgarmente si traveste da donna!

Il contenuto circola anche associato ad altri testi, più o meno lunghi ma tutti di significato simile.

Ullallero ullallà…La first lady francese è in realtà un uomo! Macron è gay. Secondo un ricercatore, Brigitte Macron è nata come Jean-Michel Trogneux, un uomo. Ma la moglie del presidente Macron ha detto di essere presa di mira da una voce transfobica e che presenterà una denuncia. La fonte di queste informazioni sulla vita passata di Brigitte Macron era in articoli pubblicati a settembre sulla rivista Faits et Documents che citavano ampie prove di un massiccio insabbiamento su una figura trans all’Eliseo. La first lady francese l’ha liquidata come una teoria del complotto. Sui social francesi va di moda ormai da diverse settimane l’hashtag #JeanMichelTrogneux. Il 7 novembre, l’account Twitter “Le journal de la macronie”, ha lanciato la ricerca del “fratello perduto” di Brigitte, scomparso senza lasciare traccia. L’hashtag ha generato quasi 80.000 menzioni, in particolare su “conti anti-fiscale e di estrema destra”, nota il sito Visibrain. Una stazione televisiva russa ha chiesto un’indagine su queste voci. La giornalista Natacha Rey, che ne è l’autrice, ha affermato di avere prove concrete che la first lady fosse nata Jean Michel Trogneux, un maschio transgender. Rey ha indagato sul losco passato di Brigitte e sulla curiosa scomparsa del suo presunto “fratello”. Jean Michel Trogneux è stato avvistato l’ultima volta in compagnia del controverso Joseph Doucé (poi trovato assassinato) alla fine degli anni Ottanta del secolo precedente, più o meno nel periodo in cui apparve Brigitte, ha detto Rey. Il pastore è stato il primo sostenitore dei matrimoni gay e della chirurgia trans e capo di una rete pedofila. Molti sospettano che Doucé abbia avuto un ruolo simile a quello di Jeffrey Epstein: ricattare chi era al potere. Fonte JimFerguson

“Pronto Michael..cioè, no, scusa… Michelle? Sono Brigitte, il nonn..la nonn.. Voglio dire.. la moglie di Macron! “Ah, ciao JeanMich….ehmmm..Brigitte! Come stai?” “Mah, toccandomi le pall…cioè, facendo gli scongiuri abbastanza bene! Solo che qui in Francia incominciano a dire che sono nata uomo! Tu come reagiresti, denuncio?” “Bah, se dai retta a me te ne batti il cazzo!”

Com’è nata la bufala di Brigitte Macron uomo?

Le prime dicerie secondo cui la moglie di Macron sarebbe in realtà un uomo risalgono alla fine del 2021, pochi mesi prima delle elezioni presidenziali francesi di aprile 2022 vinte nuovamente da Macron dopo quelle del 2017. Come riporta il Daily Mail, a rendere popolare la notizia falsa sono state due donne: la veggente Amandine Roy, 52 anni, e la sedicente giornalista Natacha Rey, 48 anni. Le due sono finite a processo in seguito alla pubblicazione di un video su YouTube, ora rimosso, nel dicembre del 2021, in cui sostenevano che Brigitte fosse nata maschio, con il nome di Jean-Michel Trogneux, ovvero il fratello di Brigitte, anch’ella nata Trogneux prima di assumere i cognomi dei mariti dei suoi due diversi matrimoni, Auzière prima e Macron poi. Del video d’accusa si trova traccia sulla stampa francese, come si può vedere in un articolo di Ouest France.

Un’immagine utilizzata nella diffusione della teoria

La condanna per diffamazione

La teoria è recentemente tornata in auge negli ambienti della destra statunitense dopo che la giornalista vicina a Donald Trump Candance Owens ne ha parlato nel proprio podcast, reperibile su YouTube e pubblicato l’11 marzo, sostenendo che secondo lei e le verifiche da lei effettuate la teoria sarebbe vera. Questa si basa essenzialmente su un solo fatto: sono pochissime le foto pubbliche della famiglia Trogneux da giovane – e in una di queste, suo fratello, Jean-Michel Trogneux, ha lineamenti molto simili a quelli della première dame. Su Ouest France si legge anche dell’esito del processo, in un altro articolo di della stessa testata, storica pubblicazione nata nel 1944 che risulta essere la più letta al mondo tra quelle in lingua francese. Il 14 febbraio del 2023, le due donne sono state condannate per diffamazione dal tribunale di Lisieux. La veggente e la sedicente giornalista hanno ricevuto una multa di 2 mila euro ciascuna, per il reato.

La coppia diffamata

Ad essere diffamata non è stata secondo il tribunale Brigitte Macron. Bensì Catherine Auzière e suo marito Jean-Louis. Catherine sarebbe – secondo Natacha Rey – la vera madre dei figli di Brigitte Macron. Poiché la première dame sarebbe secondo la teoria un uomo, era necessario trovare una presunta madre per i suoi figli. Ma Catherine Auzière e il marito Jean-Louis di figli non ne hanno mai avuti. In che modo la coppia è legata alla vicenda? Jean-Louis Auzière e Brigitte Macron sono stati cognati per una decina d’anni a partire dal 1974, quando l’attuale moglie del presidente francese era sposata con André-Louis Auzière, fratello di Jean-Louis. Da qui il cognome delle due figlie avute dalla coppia, Tiphaine Auzière e Laurence Auzière-Jordan. La condanna presuppone la falsità di quanto sostenuto da Natacha Rey e Amandine Roy.

Conclusioni

Da anni circola una teoria secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata maschio, con il nome Jean Michel Trogneaux, e poi avrebbe cambiato genere. Non ci sono prove della teoria. Le due donne che maggiormente hanno contribuito a diffonderla sono state condannate per diffamazione. La condanna presuppone la falsità della teoria.

