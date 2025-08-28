La falsa notizia di Brigitte Macron sospettata di omicidio

Tutto nasce da un sito in lingua francese creato da poco, il quale sfrutta illegalmente i nomi di giornalisti veri

Secondo quanto sostenuto da diversi post e siti web, la polizia avrebbe indicato Brigitte Macron, moglie del Presidente francese Emmanuel Macron, come sospettata dell’omicidio di un fantomatico chirurgo che avrebbe «rivelato il suo passato transgender». L’uomo, secondo la narrazione online, che avrebbe voluto rivelare la “verità” sulla première dame francese, sarebbe caduto misteriosamente dal quarto piano del suo appartamento. La vicenda è del tutto infondata e diffusa dalla propaganda russa.

Per chi ha fretta

Il nome del presunto chirurgo non corrisponde ad alcun medico in Francia.

La fonte è un sito fake, creato a fine giugno 2025 e collegato a propaganda russa.

Le foto e i nomi dei giornalisti sul sito sono stati rubati da professionisti veri, che hanno denunciato l’uso inappropriato della loro identità.

Analisi

Il testo che circola online è il seguente:

La polizia nomina Brigitte Macron come “sospettata” dell’omicidio del Dottore che ha rivelato il suo passato transgender Per anni, la famiglia Macron è stata osannata, protetta e ostentata davanti alle telecamere di tutto il mondo. Ma ora, le crepe cominciano a farsi vedere. Un chirurgo – un uomo disposto a dichiarare pubblicamente che la First Lady francese si era sottoposta a un intervento di chirurgia di genere – è morto. La versione ufficiale? È caduto dal suo appartamento al quarto piano. La verità? Beh… la situazione sta per farsi molto più cupa. Proprio lo stesso giorno in cui il presidente Macron implorava i media di smettere di scavare nel passato della moglie, quest’uomo si è convenientemente “suicidato”

Il sito falso legato alla propaganda russa

Il sito che per primo ha pubblicato questa storia risulta essere “Enquete Du Jour“, presentato come un media francese. In realtà, il dominio “enquetedujour.fr” risulta registrato il 25 giugno 2025, riscontrando lo stesso modus operandi di numerose fake legate alla propaganda russa.

Gli articoli di “Enquete Du Jour “sono firmati con i nomi e le foto di veri giornalisti francesi, che però non hanno nulla a che fare con il sito.

Tra questi anche Audrey Parmentier, che ha denunciato pubblicamente l’uso del suo nome e della sua foto da parte dei bufalari. Altri giornalisti coinvolti hanno annunciato azioni legali per l’uso improprio della loro identità.

Il medico inesistente

La falsa notizia viene accompagnata da un video dove interverrebbe il presunto medico François Faivre. Come spiegato dai colleghi di Franceinfo.fr, il volto dell’uomo non corrisponde in alcun modo ai medici registrati presso i database francesi: «Un medico, François Faivre, è medico di base a Perrigny, nel dipartimento dell’Yonne. Un altro, François Faivre, è direttore operativo di Thalès. Un altro ancora, François Faivre, è allenatore sportivo ed è stato allenatore della nazionale svizzera di sci di fondo».

Inoltre, l’intervento video sembra generato dall’Intelligenza Artificiale. Secondo i colleghi francesi, i movimenti della bocca non corrispondono e non sbatte le palpebre durante tutta la sua presunta intervista, indicando l’opera come un deepfake.

Conclusioni

La disinformazione su Brigitte Macron si inserisce in una teoria cospirazionista nota come transvestigation, che accusa figure pubbliche di essere state in realtà sottoposte a transizione di genere. Non esiste alcun “chirurgo personale” morto in circostanze sospette, mentre la polizia francese non ha mai indicato Brigitte Macron come sospettata di un omicidio. La storia nasce da un sito fake creato da poco tempo, un modus operandi tipico della propaganda russa.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social.