Melania Trump, la foto del bacio con Epstein è un falso generato dall’IA

Dopo le dichiarazioni della First Lady alla Casa Bianca sui suoi rapporti con il finanziere, sui social è diventata virale un'immagine falsa che vorrebbe smentirla

Circola una foto che ritrae Melania Trump mentre bacia in pubblico Jeffrey Epstein. L’immagine viene utilizzata per accusare Melania di aver mentito sul suo passato e sui suoi legami con Epstein. Tuttavia, si tratta di un contenuto falso, generato interamente tramite l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

La foto che mostra Melania Trump baciare Jeffrey Epstein non è reale.

L’immagine è un prodotto digitale generato tramite l’AI.

L’analisi tecnica condotta con SynthID Detector di Google ha confermato la generazione tramite Gemini.

Il contesto: le smentite di Melania Trump

La diffusione di questa immagine è successiva alle dichiarazioni ufficiali rilasciate da Melania Trump lo scorso 9 aprile 2026. In quell’occasione, la First Lady americana ha voluto chiarire la sua posizione rispetto al caso Epstein.

Melania ha confermato di essere stata invitata in passato, insieme al marito Donald Trump, ad eventi e feste dove il finanziere era presente, precisando di averlo conosciuto per la prima volta nel 2000.

Melania, in particolare, ha negato categoricamente di aver avuto legami personali, lavorativi o di complicità con lui o con la sua socia Ghislaine Maxwell, ribadendo di non essere mai stata a conoscenza dei crimini commessi da Epstein.

Le condivisioni social

L’immagine del bacio punta a smentire le parole di Melania Trump, attraverso una presunta “prova visiva”. «Melania Trump ha confermato durante la conferenza stampa alla Casa Bianca di non aveva nulla a che fare con Jeffrey Epstein, come si spiega questo?», scrive un utente condividendo l’immagine.

L’analisi con SynthID

Lo strumento SynthID, progettato specificamente per identificare i watermark e i segnali digitali lasciati dall’AI di Google, ci conferma che si tratta di un’immagine generata.

Già nel 2025, i colleghi di LeadStories si erano occupati della stessa immagine.

Conclusioni

La foto del bacio tra Melania Trump e Jeffrey Epstein è un falso. Non esiste alcuno scatto autentico che ritragga i due in tale atteggiamento.

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