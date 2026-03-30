Missile iraniano per le vittime di Epstein: perché la foto è un fake generato dall’IA
L’immagine di un missile iraniano con la scritta «in memoria delle vittime dell’isola di Epstein» sta circolando su Facebook, alimentando la disinformazione sul conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, non si tratta di un ordigno reale pronto a colpire Tel Aviv, ma di un contenuto creato tramite intelligenza artificiale.
Per chi ha fretta:
- L’immagine del missile iraniano con la dedica in farsi alle vittime di Jeffrey Epstein è un falso totale.
- L’immagine originale contiene il SynthID, il watermark invisibile che Google applica ai contenuti AI.
- Il contenuto unisce arbitrariamente la crisi geopolitica tra Iran e Israele alle narrazioni complottiste legate agli Epstein Files.
Analisi
Sul missile si legge la seguente scritta in farsi:
به یاد قربانیان جزیره اپستین
Nella didascalia dell’immagine è riportato quanto segue:
LE FORZE ARMATE IRANIANE HANNO SCRITTO SU UN MISSILE CHE HA COLPITO TEL AVIV:«IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’ISOLA DI EPSTEIN»
Missile e dedica sono generati con intelligenza artificiale
Anche se la traduzione è corretta, si tratta comunque di una foto generata con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Lo screen in oggetto e tanti altri in circolazione sono tagliati in modo da mettere in difficoltà SynthID, ovvero la possibilità di individuare il watermark invisibile che contraddistingue le immagini generate in questo modo. Ma si trovano anche immagini integrali, dove è possibile riscontrarne la presenza, per esempio qui e qui.
Conclusioni
Abbiamo visto che l’immagine del presunto missile iraniano e la relativa “dedica” è stata generata mediante intelligenza artificiale.
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