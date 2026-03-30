Missile iraniano per le vittime di Epstein: perché la foto è un fake generato dall’IA

به یاد قربانیان جزیره اپستین

Nella didascalia dell’immagine è riportato quanto segue:

LE FORZE ARMATE IRANIANE HANNO SCRITTO SU UN MISSILE CHE HA COLPITO TEL AVIV:«IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’ISOLA DI EPSTEIN»

Missile e dedica sono generati con intelligenza artificiale

Anche se la traduzione è corretta, si tratta comunque di una foto generata con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Lo screen in oggetto e tanti altri in circolazione sono tagliati in modo da mettere in difficoltà SynthID, ovvero la possibilità di individuare il watermark invisibile che contraddistingue le immagini generate in questo modo. Ma si trovano anche immagini integrali, dove è possibile riscontrarne la presenza, per esempio qui e qui.

Conclusioni