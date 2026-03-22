Netanyahu, il video al bar Sataf e il mistero dell’anello: ecco perché non è un fake AI

Tra ombre, bassa risoluzione e autofocus: l’analisi dei fotogrammi che smentisce la teoria del video di Netanyahu generato dall'intelligenza artificiale

L’ultima frontiera dell’AIpocondria riguarda un video di Benjamin Netanyahu al bar The Sataf, vicino a Gerusalemme. Secondo diversi utenti, il premier israeliano sarebbe morto e i filmati diffusi sarebbero falsi generati con l’intelligenza artificiale. Il nuovo dettaglio incriminato? Un anello che sembrerebbe scomparire dalla mano sinistra in un video registrato all’aperto, pubblicato su X dal profilo ufficiale del leader israeliano. Abbiamo verificato i fotogrammi e la realtà è molto diversa da come la percepiscono sui social.

Per chi ha fretta

L’anello non scompare: diventa meno visibile per via di ombra, angolazione e qualità video.

Le versioni diffuse online sono spesso a bassa risoluzione, con perdita di dettagli.

L’autofocus della camera può aver ulteriormente alterato momentaneamente la resa dell’immagine.

Non ci sono prove che il video sia generato con l’Intelligenza Artificiale.

La nuova teoria: l’anello che sparisce

La narrazione si concentra su un punto preciso del filmato quando, mentre Netanyahu muove la mano in avanti, l’anello al dito anulare sinistro sembrerebbe scomparire per poi riapparire subito dopo.

Sui social, il dettaglio viene interpretato come un “errore tipico” dei video generati con l’AI: oggetti piccoli che non vengono renderizzati correttamente, soprattutto durante movimenti rapidi.

Ombra, risoluzione e autofocus: cosa si vede davvero

Analizzando il filmato alla massima risoluzione disponibile, l’anello non scompare mai realmente. Ciò che cambia è la sua visibilità.

Quando la mano entra in una zona d’ombra, il riflesso dell’anello si riduce fino a confondersi con la pelle, rendendolo meno distinguibile.

Il momento in cui l’anello sembra scomparire a causa dell’angolazione della mano e l’analisi con un fotogramma ad alta risoluzione.

Trattandosi di un elemento molto piccolo, bastano pochi pixel persi per farlo “sparire” visivamente nelle versioni dei video a bassa risoluzione. Proseguendo nel filmato, cambiando angolazione, l’anello torna nitido nello stesso identico punto e con gli stessi elementi vicini.

Il confronto tra i fotogrammi mostra come l’anello torni visibile con il cambio di luce.

Bisogna considerare anche un altro elemento. Nello stesso momento in cui l’anello sembra sparire, compare un elemento più vicino all’obiettivo di ripresa. Questo può aver attivato la regolazione automatica della messa a fuoco, attiva nella fotocamera, con una temporanea perdita di nitidezza sul soggetto principale.

Il ruolo della compressione video

Molte delle clip condivise online derivano da versioni compresse o ricaricate su piattaforme come X, Whatsapp, Facebook, Tiktok e Instagram. La compressione riduce la quantità delle informazioni visive, penalizzando proprio i dettagli più piccoli e meno contrastati, come un anello in ombra. Il risultato è un effetto di “scomparsa improvvisa” che non è presente nella versione ad alta qualità.

Conclusioni

L’anello nel video del bar Sataf non scompare, ma è semplicemente meno visibile per una combinazione di ombra, movimento, compressione e messa a fuoco automatica. Non ci sono elementi che dimostrino l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

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