Piazza Rossa “blindata” da reti anti-drone? Perché questa foto virale è un falso (e cosa succede davvero il 9 maggio)

Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale sfrutta la notizia reale del ridimensionamento della parata militare russa del 2026

Sta circolando sui social un’immagine che mostra la Piazza Rossa di Mosca ricoperta da una mastodontica struttura di reti metalliche anti-drone, installate in vista della parata del 9 maggio 2026. Sebbene sia vero che quest’anno il Cremlino abbia deciso di escludere i mezzi militari dalla cerimonia per ragioni di sicurezza, l’immagine in questione è un falso prodotto dall’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta

Un’analisi tecnica conferma che è stata generata tramite modelli di intelligenza artificiale.

Il Ministero della Difesa russo ha confermato che il 9 maggio 2026 non sfileranno carri armati o sistemi missilistici.

La decisione è legata alla “situazione operativa” e al rischio di attacchi con droni ucraini, che hanno già colpito in profondità il territorio russo.

Non esistono foto reali o conferme ufficiali dell’installazione di una copertura a rete sopra l’intera Piazza Rossa.

Il contesto

La ragione per cui molti utenti hanno creduto alla foto risiede in una notizia reale. Per l’81° anniversario della Vittoria, Mosca ha infatti annunciato misure di sicurezza senza precedenti.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato il 29 aprile 2026 che la parata si terrà in “forma ridotta”. Per la prima volta dal 2007, non sfileranno colonne di mezzi militari (carri armati o sistemi missilistici). La decisione, citata dal Ministero della Difesa russo, è dovuta alla «attuale situazione operativa» e alla «minaccia terroristica», riferendosi alla crescente capacità dell’Ucraina di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo con droni a lungo raggio.

Il contenuto virale

L’immagine che sta circolando su Facebook ritrae la Piazza Rossa sovrastata da reti anti-drone a salvaguardia dei cittadini russi, condivisa con la seguente narrazione: «La superpotenza di criminali e rubalavatrici che voleva prendere Kyiv in 3 giorni, ha installato reti anti-droni nella piazza Rossa. Quest’anno la tradizionale parata militare del 9 maggio, sarà senza mezzi militari perché l’Ucraina sta colpendo la russia sempre più costantemente e in profondità. Va tutto secondo i piani».

Perché si tratta di un’immagine falsa

L’immagine non coincide con quelle della piazza, come verificabile tramite Google Street View.

Attraverso SynthID, è stato possibile rilevare il watermark invisibile inserito dai modelli di Google, confermando che «Gran parte o la totalità di questa immagine risulta essere stata generata o modificata con l’intelligenza artificiale di Google».

La difesa di Mosca tra realtà e finzione

Se le reti giganti sulla piazza sono un’invenzione dell’IA, la protezione di Mosca è comunque reale e massiccia. In questi giorni, la capitale russa è stata schermata da una rete di difesa elettronica e sistemi terra-aria.

Secondo i dati dell’intelligence ucraina e analisi open-source, la Russia ha posizionato circa 130 siti di difesa aerea (tra cui sistemi Pantsir-S1 e S-400) attorno alla capitale. Sono previste inoltre restrizioni alle comunicazioni mobili e a internet all’interno del raccordo anulare di Mosca (MKAD) per disturbare i segnali GPS dei droni proprio durante i giorni della cerimonia.

Conclusioni

La foto che ritrae Piazza Rossa a Mosca protetta da delle reti anti-drone è un falso generato dall’AI di Google, Gemini.

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