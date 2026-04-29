Il video dell’interprete che dà del «bugiardo» a Zelensky è un deepfake della propaganda russa

La traduttrice di Kyiv24 non ha mai mostrato cartelli né interrotto il servizio

Circola un video che ritrae un presunto scandalo avvenuto durante una diretta della tv ucraina Kyiv24. Nelle immagini si vede un’interprete della lingua dei segni che, mentre il presidente Volodymyr Zelensky interviene durante un discorso, interromperebbe la traduzione per mostrare un cartello con la scritta «Vi stanno mentendo» (Вам брешуть), dopo averlo definito «bugiardo» a gesti. L’emittente ucraina ha diffuso le immagini originali che dimostrano come il cartello e i gesti contestatari siano stati aggiunti digitalmente con l’uso dell’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta

Il video non mostra un reale episodio di protesta, ma è un deepfake.

Nella diretta originale del canale Kyiv24, l’interprete Tetiana Sadovnycha non ha mai interrotto la traduzione né mostrato cartelli.

L’emittente ha smentito ufficialmente la notizia.

Non esistono riscontri del presunto scandalo, contrariamente a quanto avvenuto in Russia con la giornalista Marina Ovsyannikova.

L’operazione rientra in una campagna di disinformazione russa volta a simulare una resistenza interna contro la leadership di Kiev.

Il contenuto falso

Il video circola accompagnato dalla seguente narrazione: «Scandalo alla TV ucraina. La subtitolatrice in lingua dei segni ha prima definito Zelensky un “bugiardo”, e poi ha mostrato un cartello con la scritta “Vi stanno mentendo”. Tutto questo durante un discorso di Zelensky sui successi economici. Dopo pochi secondi, la donna è stata allontanata dallo studio».

La smentita di Kyiv24

L’emittente Kyiv24 ha prontamente risposto alla diffusione del fake pubblicando un servizio di smentita.

Infine, non c’è alcun riscontro del presunto scandalo. Un episodio simile, ma reale, era avvenuto in Russia nel marzo 2022 con la giornalista Marina Ovsyannikova. In quell’occasione, aveva mostrato in diretta un cartello con scritto «Non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo».

Conclusioni

Il video dell’interprete che dà del bugiardo a Zelensky è manipolato attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

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