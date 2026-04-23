La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in un video di Zelensky

Un filmato manipolato sfrutta il logo della BBC per sostenere il ritrovamento dell'opera sottratta alla Fondazione Magnani Rocca

Circola un filmato, realizzato imitando la grafica della BBC, che sostiene il ritrovamento di un quadro di Cézanne all’interno dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta di una notizia falsa, in quanto il video risulta essere una manipolazione digitale.

Per chi ha fretta

La BBC non ha mai realizzato né trasmesso il servizio.

Il video originale di Zelensky risale al 19 gennaio 2026, mentre il furto dell’opera è avvenuto a fine marzo 2026.

Il quadro di Cézanne è stato aggiunto artificialmente alle spalle del presidente ucraino tramite editing video.

Il contesto

Il furto citato nel video è realmente accaduto nel mese di marzo 2026. Un totale di tre opere, tra cui il «Tasse et Plat de Cerises» di Paul Cézanne, sono state sottratte dalla Fondazione Magnani Rocca di Parma.

Una cosa è certa: non vi è alcuna traccia del servizio negli archivi della BBC e una notizia del genere sarebbe circolata anche nei media italiani.

Il contenuto virale

Il contenuto viene diffuso su Facebook accompagnato da un testo che recita: «UN DIPINTO di Paul Cezanne RUBATO UN MESE FA È STATO TROVATO NELL’UFFICIO DI ZELESKY DURANTE UNA DIRETTA VIDEO. […] Alcuni giorni fa, in uno dei video di #Zelesky pubblicati sul sito del dittatore Ucraino, uno dei dipinti rubati, “Coppa e Piatto di ciliegie” di Paul Cezanne, è stato intravisto sul muro».

Gli elementi che smentiscono il video

Si tratta di un video alterato digitalmente. In quello originale di Zelensky risale al 19 gennaio 2026.

La data del video originale di Zelensky dimostra, senza ombra di dubbio, che non poteva affatto possedere in quadro in quanto risulta rubato oltre un mese dal momento della registrazione.

Conclusioni

Gli autori della disinformazione hanno utilizzato il furto a Parma, un fatto reale, e un video autentico di Zelensky, unendoli per costruire un falso servizio della BBC per accusare il leader ucraino e l’Ucraina.

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