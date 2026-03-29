Rubato un quadro di Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca: il furto nella casa-museo che ospita i giganti dell’arte

Colpo grosso alla Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Sottratto "Les Poissons", olio su tela del 1917 dal valore di diversi milioni. È caccia ai ladri che sono riusciti a violare una delle collezioni private più prestigiose d'Italia

Un colpo chirurgico nel cuore della Villa dei Capolavori. Un quadro del maestro impressionista Pierre-Auguste Renoir, intitolato Les Poissons e realizzato intorno al 1917, è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. La notizia, confermata nelle ultime ore, ha scosso il mondo dell’arte: l’opera, un olio su tela del valore di diversi milioni di euro, rappresenta una delle rarissime testimonianze di Renoir presenti in una collezione permanente sul suolo italiano.

Il furto

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a introdursi all’interno della villa, che fu la dimora del celebre collezionista Luigi Magnani, eludendo i sistemi di sorveglianza e sottraendo il dipinto dalla sala che lo ospitava. Il furto è avvenuto con modalità ancora al vaglio degli inquirenti, ma la precisione dell’azione lascia ipotizzare un piano studiato nei minimi dettagli. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza e verificando eventuali falle nei protocolli di protezione della struttura.

La Fondazione Magnani Rocca

La Fondazione Magnani Rocca è nota a livello internazionale per ospitare capolavori che spaziano da Goya a Tiziano, fino a Morandi e Burri. La perdita di un pezzo così pregiato della scuola impressionista rappresenta un danno immenso per il patrimonio artistico nazionale. Oltre al fatto che il furto di un Renoir di queste dimensioni rende l’opera praticamente invendibile sul mercato legale. Il timore è che possa finire in qualche collezione privata clandestina.