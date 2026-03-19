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Maxifurto da Prada: un commando porta via migliaia di euro in scarpe

19 Marzo 2026 - 12:24 Stefania Carboni
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maxifurto prada
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Lo sfondamento dell'ingresso con furgoni e auto rubate. Il blitz all'alba: cosa sappiamo

Un commando armato ha assaltato la sede dello stabilimento Prada di Dolo (Venezia) portando via centinaia di scarpe per un valore di centinaia di migliaia di euro.

L’azione con mezzi rubati per ostacolare i carabinieri

La banda, composta da circa sette persone, ha agito stamane intorno alle ore 4 del mattino. Il gruppo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato con alcuni veicoli l’ingresso dello stabilimento, piazzando anche furgoni e auto, risultate tutte rubate per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell’ordine. I carabinieri si sono trovati bloccati nell’ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. Gli investigatori dell’Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza.

I precedenti

Ieri una giacca in pelle di coccodrillo dal valore di circa 50.000 euro è stata rubata da un manichino nella boutique di San Marco. Mentre invece gli ultimi furti sul marchio risalgono a qualche anno fa. Nel dicembre 2024 furono rubate delle borse presso la pelletteria Nuova Rezzacchi a Laterina Pergine Valdarno, Arezzo, con un valore commerciale sul milione di euro, mentre a settembre 2023, a Milano un’addetta alle pulizie sottrasse circa 40 capi di lusso (inclusi prototipi e capi da sfilata) per un valore di circa 300mila euro, rivendendoli poi su piattaforme di usato online.

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