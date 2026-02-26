Cotoletta, Duomo, sfilate di moda: gli scatti da turista di Mark Zuckerberg a Milano. Affari in vista con Prada sugli occhiali con IA – Foto e Video

Il fondatore di Meta ha passato la giornata a Milano insieme alla moglie Priscilla. Una visita che sembra confermare i rumors su una possibile collaborazione con Prada sugli nuovi smart glasses

«Grazie Prada per averci ospitato a Milano». È con queste parole che Mark Zuckerberg condivide alcuni scatti su Instagram della sua visita-lampo nel capoluogo lombardo. L’amministratore delegato di Meta è stato ospite della sfilata della maison alla Milano Fashion Week, a cui ha assistito dalla prima fila insieme alla moglie Priscilla, seduti tra Lorenzo Bertelli, presidente esecutivo di Versace, e Andrea Guerra, ad del gruppo Prada.

Gli scatti di Zuckerberg da turista

Sul suo profilo Instagram, Zuckerberg ha postato diverse foto e video del suo soggiorno a Milano: lo show alla Fondazione Prada, la cotoletta, una foto ricordo con la moglie davanti al Duomo e un video del taglio della torta di compleanno di Priscilla, festeggiato proprio nel capoluogo lombardo.

Il possibile accordo con Prada sui nuovi occhiali con IA

Al di là degli scatti da turista, la visita di Zuckerberg a Milano potrebbe essere legata anche ai suoi affari. La sua presenza alla sfilata di Prada pare confermare i rumors delle ultime settimane su un possibile accordo con EssilorLuxottica per gli occhiali con intelligenza artificiale a marchio Prada. Nel backstage dello show, interpellata sulla possibilità di un’intesa con Meta per gli smart glasses, la direttrice creativa Miuccia Prada ha risposto: «Forse, chissà».