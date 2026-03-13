Gli svuotano la casa mentre segna al 93′ in Conference, Gudmunsson offre una ricompensa: cosa gli hanno portato via oltre al Rolex

L'islandese della Fiorentina ha regalato la vittoria ai viola su rigore in pieno recupero nell'andata degli ottavi di Conference league contro i polacchi del Rakiow. La sorpresa amara dopo l'esultanza

Albert Gudmundsson è disposto anche a pagare per riavere gli oggetti che gli sono stati rubati in casa dai ladri. Su Instagram il calciatore della Fiorentina ha lanciato un appello con ricompensa a chi gli darà informazioni utili per recuperare quel che gli è stato portato via. «Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, è pregato di contattare me o la polizia», ha scritto, precisando che tra gli oggetti «svaligiati» da casa sua ci sono anche effetti personali a cui tiene in modo particolare. L’islandese non specifica però che tipo di ricompensa è disposto a offrire: se si tratti quindi di denaro o di qualche biglietto per il Franchi.

Il calciatore della Fiorentina derubato: cosa è successo

Il colpo è avvenuto giovedì sera, proprio mentre la squadra viola era in campo per la Conference League. È stato proprio Gudmunsson su rigore al 93′ a regalare la vittoria alla Fiorentina contro il Rakow nell’andata degli ottavi al Franchi. La gioia però è svanita non appena ha ricevuto le pessime notizie da casa. Mentre l’islandese stava festeggiando con i suoi compagni di squadra, i ladri hanno forzato la porta dell’appartamento del giocatore portando via un Rolex e diverse borse di marca. Il bottino è stato stimato attorno attorno ai 60.000 euro. Cifra che potrebbe però salire perché l’inventario completo non è ancora stato ultimato. A scoprire l’effrazione è stata la collaboratrice domestica, che oggi alle 12 circa ha trovato la porta spalancata e le stanze messe sottosopra, allertando subito il 112.