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Gli svuotano la casa mentre segna al 93′ in Conference, Gudmunsson offre una ricompensa: cosa gli hanno portato via oltre al Rolex

13 Marzo 2026 - 18:32 Giulia Norvegno
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Gudmunsson festeggia dopo il rigore in Conference League
Gudmunsson festeggia dopo il rigore in Conference League
L'islandese della Fiorentina ha regalato la vittoria ai viola su rigore in pieno recupero nell'andata degli ottavi di Conference league contro i polacchi del Rakiow. La sorpresa amara dopo l'esultanza

Albert Gudmundsson è disposto anche a pagare per riavere gli oggetti che gli sono stati rubati in casa dai ladri. Su Instagram il calciatore della Fiorentina ha lanciato un appello con ricompensa a chi gli darà informazioni utili per recuperare quel che gli è stato portato via. «Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, è pregato di contattare me o la polizia», ha scritto, precisando che tra gli oggetti «svaligiati» da casa sua ci sono anche effetti personali a cui tiene in modo particolare. L’islandese non specifica però che tipo di ricompensa è disposto a offrire: se si tratti quindi di denaro o di qualche biglietto per il Franchi.

Il calciatore della Fiorentina derubato: cosa è successo

Il colpo è avvenuto giovedì sera, proprio mentre la squadra viola era in campo per la Conference League. È stato proprio Gudmunsson su rigore al 93′ a regalare la vittoria alla Fiorentina contro il Rakow nell’andata degli ottavi al Franchi. La gioia però è svanita non appena ha ricevuto le pessime notizie da casa. Mentre l’islandese stava festeggiando con i suoi compagni di squadra, i ladri hanno forzato la porta dell’appartamento del giocatore portando via un Rolex e diverse borse di marca. Il bottino è stato stimato attorno attorno ai 60.000 euro. Cifra che potrebbe però salire perché l’inventario completo non è ancora stato ultimato. A scoprire l’effrazione è stata la collaboratrice domestica, che oggi alle 12 circa ha trovato la porta spalancata e le stanze messe sottosopra, allertando subito il 112.

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