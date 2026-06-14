F1, Hamilton trionfa al Gp di Barcellona: prima vittoria con la Ferrari. Perché Kimi Antonelli si è ritirato sul finale

«Forza Ferrari», ha urlato in italiano il vincitore britannico. Ko, invece, la Mercedes del 19enne italiano a tre giri dalla fine

Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Barcellona e firma la sua prima vittoria in gara con la Ferrari, interrompendo una striscia di cinque successi consecutivi di Kimi Antonelli. La settima prova del Mondiale 2026 di Formula 1 si è decisa però soltanto nel finale, quando il giovane pilota della Mercedes, Antonelli, è stato costretto al ritiro mentre occupava la seconda posizione alle spalle del britannico. Sul finale si è ritirato anche Charles Leclerc, con la Ferrari.

Perché Kimi Antonelli si è ritirato

A tre giri dalla bandiera a scacchi, la Mercedes di Antonelli si è improvvisamente fermata, mettendo fine a una gara che sembrava destinata a consolidare ulteriormente il suo vantaggio in campionato. Per il 19enne italiano, protagonista di un avvio di stagione straordinario con cinque vittorie consecutive, si tratta del primo vero stop dopo settimane da assoluto campione.

La prima vittoria di Hamilton con la Ferrari

Il colpo di scena ha spianato la strada al trionfo di Hamilton, che porta così la Ferrari sul gradino più alto del podio per la prima volta da quando veste i colori della scuderia di Maranello. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Dopo la vittoria a Barcellona, Hamilton ha gridato in italiano «Forza Ferrari». Per poi ringraziare il suo team. «Grazie tutti. Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l’avrei fatta senza di voi», ha detto.