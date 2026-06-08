Antonelli e Cobolli fanno vincere Otto e Nove: diventano i canali più seguiti, bypassando Rai e Mediaet

Per la prima volta, in due diverse fasce (15-18 e 18-20:30), Nove è stata la prima rete e Tv8 la terza più vista. In totale Cobolli e Antonelli hanno tenuto incollati alla tv 5,4 milioni di spettatori

Anche se non viene trasmesso dalle tv generaliste, lo sport italiano attira milioni di spettatori sulle reti in chiaro. È la sentenza di domenica 8 giugno 2026, l’ennesimo grande giorno per gli sportivi azzurri: da un lato la finale del Roland Garros di un Flavio Cobolli per la prima volta nella top 10 del ranking Atp e dall’altro il quinto successo consecutivo di Kimi Antonelli, conquistata nel Gp di Monaco. Il canale Nove ringrazia la Finale dell’Open di Francia, diventando per un giorno la terza rete più vista in Italia e addirittura la più seguita nelle fasce 15-18 e 18-20:30. Tv8, che ha trasmesso la replica di Antonelli, è stato invece il terzo canale negli stessi orari.

La finale del Roland Garros in diretta in chiaro sul Nove

I diritti esclusivi del Roland Garros erano in mano a Discovery che, vista la presenza di un azzurro, ha deciso di trasmettere in chiaro la finale sul Nove. Non è un caso quindi che la partita tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, durata quattro ore, sia stato l’evento più seguito del pomeriggio con 2 milioni e 685mila spettatori collegati sul Nove e il 23,3% di share. In questo modo il canale di Discovery è stato quello più seguito in Italia in due diverse fasce (15-18 e 18-20:30), oltre alla terza rete nelle 24 ore.

La replica del Gran Premio di Montecarlo in chiaro su Tv8

Ma è anche l’esempio di Kimi Antonelli. La storica gara di Montecarlo, vinta dal pilota italiano dopo essere partito dalla pole, è stata trasmessa in differita da Tv8. La diretta, infatti, era in esclusiva per i clienti Sky Sport ed è stata seguita da 1 milione e 356mila spettatori. Nonostante si sapesse già il risultato alla bandiera a scacchi, sono stati enormi i numeri anche per la replica su Tv8: 1 milione e 346mila telespettatori, pari all’11,7% di share. Tra le 15 e le 20:30, quindi, il canale in chiaro di proprietà di Sky è stata la terza rete in Italia. Complessivamente, quindi, Cobolli e Antonelli hanno tenute incollate davanti alla tv 5,4 milioni di persone.