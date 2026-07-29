«Vogliono 500 euro per sentire Mancini e Ranieri, lo schifo», lo sfogo di Criscitiello contro Malagò per i «costi tecnici» – Il video

La reazione del direttore di Sportitalia alla mail mandata dalla Federcalcio, in cui si chiede il pagamento di 500 euro per trasmettere le prime parole di Mancini e Ranieri: «È uno schifo, non paghiamo niente. Siamo morti»

Non sono terminate le critiche al presidente federale Giovanni Malagò, neanche dopo la nomina di Roberto Mancini come ct e Claudio Ranieri dt. Questa volta al centro dell’attenzione c’è la conferenza stampa dei due nuovi volti della Nazionale italiana, in programma alle 18. Qualsiasi broascaster che vorrà trasmetterla dovrà pagare 500 euro più Iva (610 euro totali), secondo quanto comunicato dalla stessa Federcalcio. Una scelta che ha fatto infuriare il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che non si è trattenuto, attaccando la Figc: «State calpestando ogni valore della Nazionale. Con queste mosse sta venendo lo schifo del comportamento del sistema».

🚨 La FIGC chiede 500€ alle emittenti per trasmettere in diretta la conferenza stampa di presentazione di Roberto #Mancini e di Claudio #Ranieri. In studio scoppia la polemica. #sportitalia #criscitiello #FIGC pic.twitter.com/kQhfLax135 — Sportitalia (@tvdellosport) July 29, 2026

Criscitiello: «Non paghiamo niente»

In diretta televisiva, Criscitiello si è sfogato contro la mail ricevuta dalla Figc, in cui si comunicava la richiesta di 500 euro per seguire trasmettere le prime parole di Mancini e Ranieri, nominati dal presidente Malagò. Una richiesta non nuova, ricorda Fanpage, visto che già in passato la Federcalcio aveva avanzato pretese del genere, in virtù di «costi tecnici» legati al fatto che da tempo i servizi di produzione televisiva sono passati alla gestione interna.

«L’Italia è del popolo, l’Italia la devono seguire tutti. La Federazione Italiana manda un’email con scritto: ‘Se volete entrare e riprendere le parole di Mancini – e beh, se no non dormiamo stanotte – e di Claudio Ranieri, dovete pagare per entrare e riprendere la conferenza stampa’. Sapete che c’è? Non riprendiamo niente! Non ce ne frega niente, perché non è un problema della 100, della 200, della 500 euro».

Criscitiello: «Vi state vendendo per 500 euro. Siamo morti»

L’attacco del direttore di Sportitalia diventa sempre più accalorato e diretto alla Figc: «L’Italia non è un club. È un’offesa a chi, come noi o come altre cento emittenti, cento radio, trecento radio, trecento televisioni, vogliono riprendere le parole del Commissario Tecnico. Vuoi sentire parlare Mancini? Devi pagare. Vuoi sentire pagare Ranieri? Devi pagare. Ma voi siete impazziti davvero. Vi state venendo per il cash. È un problema simbolico. La Nazionale non può essere paragonata alle società e ai club. Secondo voi è normale?». «Siamo morti, ci devono fare solo il funerale», ha concluso Criscitiello parlando della Nazionale Italiana, attaccando anche la scelta del ct: «Con Mancini avete calpestato tutto quello che si poteva calpestare»