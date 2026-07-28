Malagò: «Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo ct». Claudio Ranieri al posto di Maldini – La diretta
Il calcio italiano riparte da zero. Alle 12 avrà inizio il Consiglio Federale presso la sede di Roma della Figc: il presidente federale Giovanni Malagò dovrebbe indicare il nome del commissario tecnico. Insieme alla candidatura del ct, verrà proposto anche il nuovo direttore tecnico, viste le dimissioni di Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo comunicate nella serata di ieri allo stesso Malagò. Decisivo il passo indietro dello stesso presidente federale rispetto alla candidatura di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale. Uno strappo considerato insanabile da Maldini, che avrebbe voluto carta bianca nella scelta del commisario tecnico.
Malagò: «Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo ct»
Doveva essere il giorno della svolta e così è stato. Giovanni Malagò ha fatto la sua scelta. Secondo quanto si apprende da fonti federali, il leader della Figc ha confermato di essere trattativa per il ritorno di Roberto Mancini: «Sto parlando di lui perché sia il nuovo ct». Era il preferito di Malagò già prima della sua elezione del 22 giugno e, dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, ha potuto affondare il colpo. Mancini avrebbe anche contattato Lele Oriali per affiancarlo. Non ci sono stati annunci invece per quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il favorito è Claudio Ranieri, dopo che anche Giorgio Chiellini ha chiuso la porta alla Figc. Dovrebbe quindi essere l’ex allenatore della Roma a sostitutire Maldini.
Ansa: Malagò annuncia al Consiglio Figc: «Mancini è il ct»
«Roberto Mancini è il ct della nazionale». Lo ha appena annunciato – apprende l’ANSA – Giovanni Malagò al consiglio federale in corso. A breve è previsto che
annunci anche Ranieri direttore tecnico
Claudio Ranieri è il favorito come direttore tecnico
Dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, comunicate ieri al presidente federale Giovanni Malagò, c’è un nuovo favorito per il ruolo di direttore tecnico. È Claudio Ranieri. Un anno fa aveva rifiutato la Nazionale perché legato da un contratto alla Roma. Il suo nome si fa sempre più forte, soprattutto dopo il defilamento di Chiellini.
È iniziato il Consiglio Federale
Poco dopo le 12 ha avuto inizio il Consiglio Federale. Tra i vari temi sul tavolo, spiccano ovviamente i nomi del direttore tecnico e del commissario tecnico che verranno proposti dal numero uno della Figc, Giovanni Malagò.
Chiellini: «Io dt Italia? Felice alla Juve, voglio supportare Carnevali»
«Ci tenevo solo a precisare rispetto a quanto emerso su alcuni media che io sono felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo»: così Giorgio Chiellini, dirigente bianconero e consigliere federale in quota Lega, smentisce la possibilita’ di diventare dt della nazionale, entrando in Figc per il consiglio federale in programma alle 12
Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta sono arrivati nella sede della Figc
Nella sede della Figc sono arrivati Beppe Marotta e Giorgio Chiellini, rispettivamente presidente dell’Inter e Chief Club Affairs Officer della Juventus, entrambi consiglieri della Lega Serie A.
Il presidente federale GIovanni Malagò è arrivato nella sede della Figc
Dopo una notte di riflessioni, Giovanni Malagò è arrivato nella sede della Figc di Corso Allegri 14, a Roma, alle 9:30. «Più che offrirvi un caffè non posso fare», ha scherzato con i giornalisti presenti. Alle 12 è in programma il Consiglio Federale.