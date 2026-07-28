Malagò: «Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo ct». Claudio Ranieri al posto di Maldini – La diretta

Il giorno dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, il presidente federale Malagò punta sul ct dal 2018 al 2023: «Aspettiamo la firma», ha detto durante il Consiglio Federale

Il calcio italiano riparte da zero. Alle 12 avrà inizio il Consiglio Federale presso la sede di Roma della Figc: il presidente federale Giovanni Malagò dovrebbe indicare il nome del commissario tecnico. Insieme alla candidatura del ct, verrà proposto anche il nuovo direttore tecnico, viste le dimissioni di Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo comunicate nella serata di ieri allo stesso Malagò. Decisivo il passo indietro dello stesso presidente federale rispetto alla candidatura di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale. Uno strappo considerato insanabile da Maldini, che avrebbe voluto carta bianca nella scelta del commisario tecnico.