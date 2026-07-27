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Caos azzurro, i meme spietati su Pirlo e la slavina di dimissioni in Figc: come un film di Lino Banfi. La citazone di Boris e chi sarà il prossimo folle Ct

27 Luglio 2026 - 21:56 Giulia Norvegno
Meme Figc Pirlo
Meme Figc Pirlo
Via Paolo Maldini e Leonardo, che tanto si erano impuntati su Andrea Pirlo come prossimo ct della nazionale. Ma chi potrà prendere il suo posto? C'è chi propone il nome sempre buono per ogni crisi di governo
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Il pasticcio sulla panchina azzurra, con la slavina di dimissioni delle ultime ore, ha inevitabilmente scatenato i social: puntuali sono arrivati i meme impietosi sul flop della candidatura di Andrea Pirlo e sul passo indietro di Paolo Maldini e Leonardo, che lasciano ora a Giovanni Malagò un cerino già cortissimo per completare lo staff azzurro. La giornata di lunedì è stata scandita da incontri, telefonate e tentativi di ricucitura, fino al colpo di scena finale: l’addio dei due ex dirigenti rossoneri al progetto di rifondazione del calcio italiano, comunicato a Malagò con una telefonata arrivata proprio mentre il presidente della Figc era riunito con le componenti federali, alla vigilia del consiglio di domani.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha collegato il passo indietro di Pirlo alla questione dello sponsor russo, chiedendo di «porre rimedio a una brutta figura»; Malagò ha replicato seccamente che «dipende chi l’ha fatta», lasciando intendere di non aver gradito l’uscita pubblica del ministro. Lo stesso Pirlo, dal canto suo, aveva annunciato via social di aver «appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina azzurra», parlando di «amarezza» per essere stato trascinato in una polemica politica innescata, a suo dire, da concorrenti o persone a loro vicine.

Tanti i meme che hanno invaso i social, a cominciare da chi si è immaginato la giornata di caos come la mitica scena del commissario Logatto (Lino Banfi) in Fracchia la belva umana. Difficile poi non prendere in giro l’apparente inespressività del volto di Pirlo, con il confronto tra prima e dopo le polemiche.

C’è chi non trova altro modo per definire tutta questa situazione, se non come una gif di Carlo Cracco che parla da sola. Non poteva mancare la «soluzione Amato», la carta vincente in ogni crisi politica. Tirato in ballo anche il caso dell’uomo che si era travestito da sua madre per rinnovare la carta d’identità, nonostante quella fosse morta da tempo e da cui riceveva la pensione.

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