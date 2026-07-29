Franco Baresi, il Milan smentisce la morte: «Sta affrontando un momento delicato, rispettate la privacy». Il post (cancellato) di Salvini

«Vola con la tua curva Capitano, sei stato e sarai per sempre la nostra bandiera», aveva scritto il vicepremier. L'intervento del club rossonero: «Smentiamo le false notizie circolate in questi minuti»

«AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.

Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento». Questo il messaggio, diffuso sui social e alle agenzie, della società rossonera. Alcune testate avevano dato erroneamente notizie della morte dello storico capitano.

AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi.

Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.

Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione… — AC Milan (@acmilan) July 29, 2026

Il post su X (poi cancellato) di Salvini su Baresi

A incappare nell’errore, spiega la Gazzetta dello Sport, è stato anche il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. «Il vero Milan, il vero Calcio. Vola con la tua curva Capitano, sei stato e sarai per sempre la nostra bandiera», aveva scritto il leader leghista su X, salvo poi cancellare subito dopo. Di recente Franco Baresi ha affrontato un nodulo polmonare, venendo sottoposto a un intervento chirurgico mini-invasivo ad agosto 2025 seguito da un periodo di convalescenza e cure.