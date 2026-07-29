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Franco Baresi, il Milan smentisce la morte: «Sta affrontando un momento delicato, rispettate la privacy». Il post (cancellato) di Salvini

29 Luglio 2026 - 22:03 Stefania Carboni
franco baresi
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«Vola con la tua curva Capitano, sei stato e sarai per sempre la nostra bandiera», aveva scritto il vicepremier. L'intervento del club rossonero: «Smentiamo le false notizie circolate in questi minuti»
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«AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.
Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento». Questo il messaggio, diffuso sui social e alle agenzie, della società rossonera. Alcune testate avevano dato erroneamente notizie della morte dello storico capitano.

Il post su X (poi cancellato) di Salvini su Baresi

A incappare nell’errore, spiega la Gazzetta dello Sport, è stato anche il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. «Il vero Milan, il vero Calcio. Vola con la tua curva Capitano, sei stato e sarai per sempre la nostra bandiera», aveva scritto il leader leghista su X, salvo poi cancellare subito dopo. Di recente Franco Baresi ha affrontato un nodulo polmonare, venendo sottoposto a un intervento chirurgico mini-invasivo ad agosto 2025 seguito da un periodo di convalescenza e cure.

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