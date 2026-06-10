La prima volta di Curacao ai Mondiali è una festa: l’arrivo dei giocatori con un vecchio scuolabus, musica alta e balletti – Il video

Le immagini della Nazionale caraibica hanno fatto il giro del web, diventando presto la squadra più simpatica

Un’onda blu si è abbattuta sui Mondiali. È arrivata negli Stati Uniti su uno scuolabus di altri tempi senza finestrini, con musica alta, cori e giocatori pronti a ballare ovunque, dall’aeroporto al campo di allenamento. Il Curacao si sta avvicinando al primo Mondiale della sua storia come se fosse una gita scolastica, come chi vuole festeggiare la sola partecipazione a una competizione così importante. Così, mentre si avvicina l’esordio contro la Germania al Nrg Stadium di Houston, il 14 giugno, la nazionale più piccola ad aver mai partecipato a una Coppa del Mondo sta vivendo questi attimi leggendari con una leggerezza che ha già attirato la simpatia di tutti i tifosi. Spicca lo scuolabus che sta trasportando la squadra, di colore blu e giallo come la bandiera.

La festa della Nazionale guidata da Dick Advocaat

Curacao sta vivendo il sogno come fosse una festa. Un tripudio di canti, cori e balli per avvicinarsi al grande evento. Stanno facendo il giro del web anche i video al campo di allenamento. Casse bluetooth grandi come bagagli, musica latina ad alto volume, balletti e risate: ecco come si presenta il Curacao, un’isola di appena 444 chilometri quadrati e con poco meno di 184 mila abitanti. Dovrà vedersela con Germania, Costa d’Avorio e Ecuador nel gruppo E. Il risultato però va in secondo piano, dietro l’impresa della qualificazione della nazionale guidata dall’olandese Dick Advocaat. Il ct si era dimesso per stare vicino alla figlia malata. Quando le sue condizioni di salute sono migliorate, è partito un vero e proprio moto popolare per riaverlo sulla panchina della nazionale caraibica. E così è stato. Diventerà l’allenatore più anziano ad aver partecipato ai Mondiali, alla guida della più piccola nazionale.