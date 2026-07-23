Cosa pensa Djokovic di Sinner e Alcaraz, la confessione: «Perché li prenderei a calci» – Il video

Quando si ritrova davanti ai due campioni del tennis di oggi, il tennista serbo ammette di vivere una certa frustrazione: «È come giocare contro me stesso, ma 10 anni fa»

Novak Djokovic si è lasciato andare a una battuta diventa presto virale sui suoi due rivali più giovani, l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, durante gli appuntamenti del Fanatics Fest di New York. Il campione serbo ha preso parte al programma «The Shop», in compagnia di LeBron James e Maverick Carter. «Vorrei prenderli a calci nel sedere tutti i giorni della settimana», ha scherzato Djokovic, per poi aggiungere un confronto generazionale: «Quando li vedo giocare, ci sono stili contrastanti rispetto a Federer e Nadal».

Djokovic: «Sinner e Alcaraz mi ricordano me stesso»

Al di là del tono scherzoso, il numero uno ex del mondo ha ammesso di rivedersi molto nei due giovani tennisti: «Carlos e Jannik sono le forze dominanti nel tennis, questi due ragazzi mi ricordano tantissimo me stesso. Penso: sto giocando contro me stesso di 10 e 15 anni fa, e mi fa un po’ male avvertirlo in campo. Voglio dire, so come decifrare il codice, ma ci riuscirò?». Secondo Djokovic, è proprio la rivalità generazionale a portare un valore aggiunto sul campo: «Si tratta di trovare sempre nuovi modi per motivarsi, per ispirarsi a migliorare».