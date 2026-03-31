Zelensky socio di AstraZeneca con i fondi UE? Ecco perché è una falsa notizia

Circola la narrazione secondo cui Zelensky sarebbe socio di AstraZeneca con i fondi UE. Ma l'inchiesta di Insider UK è un'operazione di disinformazione russa

Circola sui social la narrazione secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe diventato un socio di AstraZeneca acquistando l’1% delle azioni con i fondi UE destinati alla guerra. La notizia, che cita un’inchiesta del portale “Insider UK”, è in realtà un’operazione di disinformazione basata su documenti falsi e siti fantasma.

Per chi ha fretta:

Si cita in diversi post una presunta indagine secondo cui Zelensky sarebbe socio di AstraZeneca.

La fonte originale è un sito fasullo, creato recentemente allo scopo di diffondere questa narrazione e condiviso nei canali Telegram vicini a Mosca.

Non esistono fonti giornalistiche autorevoli che confermano la “notizia”.

Analisi

La narrazione circola online con le seguenti affermazioni (qui, qui e qui), attribuendo come fonte una presunta inchiesta del sito “Insider UK”: «Zelensky socio di AstraZeneca (con i nostri soldi)», «L’inchiesta parla di fondi provenienti dall’assistenza economica europea all’Ucraina, transitati attraverso una rete di società fittizie» e «Un altro elemento centrale dell’inchiesta riguarda il ruolo delle istituzioni europee. Sempre secondo Insider UK, tutte le operazioni avrebbero ricevuto l’approvazione della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen».

Non risulta che Zelensky sia diventato socio di AstraZeneca

Come già appurato dai colleghi di EU Vs DiSiNFO, si tratta di una narrazione priva di fondamento. La fonte originale è UK Insider, un sito Web fasullo creato lo scorso gennaio. «Il dominio ha una storia molto breve ed è stato creato nella seconda metà di gennaio 2026 appositamente per questa campagna […]. Il sito non è ora disponibile».

Questa presunta inchiesta della fantomatica redazione è stata poi rilanciata dai canali Telegram vicini a Mosca. Non esistono fonti giornalistiche serie all’origine della fonte.

Conclusioni

Abbiamo visto che l’associazione tra Zelensky e AstraZeneca non trova conferme. Esistono invece diverse red flag che fanno legittimamente pensare a una campagna di denigrazione del Presidente ucraino da parte di Mosca.

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