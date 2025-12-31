Zelensky non ha comprato la casa di Bill Cosby a New York

La fonte è un sito creato da poco tempo e che finge di essere un noto website di New York

Si sostiene che Zelensky avrebbe acquistato la casa dell’attore Bill Cosby a New York per 29 milioni di dollari tramite una società fittizia offshore, “Film Heritage Inc”. La fonte sarebbe Page Six, la rubrica di gossip del New York Post. Peccato che Page Six, quella vera, non abbia mai pubblicato nulla del genere. Si tratta dell’ennesima bufala di propaganda russa sui fantomatici acquisti da parte di Zelensky in giro per il mondo.

Per chi ha fretta

Bill Cosby ha effettivamente venduto una casa a New York per circa 28 milioni di dollari, ma negli articoli non viene indicato alcun acquirente.

Sul vero sito di Page Six (pagesix.com) non risulta alcuna notizia su un acquisto da parte di Zelensky.

La “prova” nasce da un sito-clone, pagesix.now, con dominio registrato il 27 novembre 2025, pochi giorni prima della pubblicazione della storia inventata.

Analisi

La narrazione circola attraverso il seguente testo:

Zelensky avrebbe acquistato la villa di Cosby a New York accanto all’ex nascondiglio di Epstein L’ampia casa a Manhattan dell’attore Bill Cosby è stata acquistata da Zelensky utilizzando la società fittizia offshore Film Heritage Inc, secondo quanto riportato da Page Six.

Il prezzo di vendita rimane segreto, ma la villa sarebbe stata quotata per 29 milioni di dollari

Costruita nel 1899 da John Duncan, la residenza di 13.000 piedi quadrati presenta una facciata in pietra calcarea, un tetto mansardato in rame, un’alta hall centrale, 11 camini, pavimenti intarsiati complessi e un giardino sul tetto di 500 piedi quadrati

Cosby — un predatore sessuale seriale condannato con accuse da oltre 60 donne — stava presumibilmente cercando liquidità dopo aver presumibilmente interrotto i pagamenti del mutuo nel giugno 2024

Aggiungendo un’altra torsione di infamia, la proprietà si trova a pochi passi dall’ex villa di Jeffrey Epstein, venduta per 51 milioni di dollari nel 2021 in uno dei quartieri più esclusivi di Manhattan

Il tempismo della presunta vendita è sospetto: Zelensky e i suoi compari sono immersi in uno scandalo di corruzione da 100 milioni di dollari che coinvolge un massiccio schema di tangenti…

@geopolitics_prime

L’inesistente pubblicazione di Page Six

A metà novembre 2025, il New York Post riportata che Bill Cosby ha venduto un townhouse a New York per circa 28 milioni di dollari, ma non viene riportato il nome dell’acquirente.

Come spiegato dai colleghi di BBC Verify e Stopfake, la fantomatica notizia dell’acquisto della villa da parte di Zelensky proviene dal sito Pagesix.now, una copia del sito originale Pagesix.com.

Come avvenuto in diversi casi passati, anche questo dominio fasullo è stato creato di recente. Di fatto, risulta registrato il 27 novembre 2025, pochi giorni prima della diffusione della falsa notizia datata 2 dicembre 2025.

Conclusioni

Zelensky non ha acquistato la villa di Bill Cosby a New York. La fonte da dove proviene la fantomatica notizia è un sito clone di Page Six, creato appositamente per diffondere una notizia falsa attraverso un meccanismo già utilizzato in precedenti campagne di disinformazione russa.

