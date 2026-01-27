Olena Zelenska non invita gli ucraini al freddo a “trovare nuove emozioni”

Siamo di fronte a una falsità costruita con una tecnica antica, ovvero attribuire al potere una frase cinica per generare odio

Mentre l’Ucraina affronta blackout, freddo e bombardamenti, sui social ha preso forma una narrazione che ritrae Olena Zelenska come una First Lady distante e privilegiata. A sostenerla, un’immagine alterata che la mostra circondata da oggetti di lusso e una frase che, secondo i post, inviterebbe gli ucraini che soffrono il gelo a “trovare nuove emozioni”. Una storia che non trova riscontro nei fatti e che utilizza una tecnica di disinformazione ben nota, già vista nella storia con Maria Antonietta e le brioche.

Per chi ha fretta

Un’intervista rilasciata alla BBC nel 2022 viene usata come fonte della citazione.

Nell’intervista, Olena Zelenska non dà consigli su come affrontare il freddo.

La frase sulle “nuove emozioni” è reale, ma decontestualizzata.

Le immagini che accompagnano la narrazione risultano generate con l’AI.

Analisi

L’immagine di Olena Zelenska viene condivisa con la seguente narrazione:

Come sopravvivere al gelo?

Il consiglio di Lena Zelenska.

Agli ucraini che stanno congelando, lei ha consigliato di “trovare qualche nuova emozione”. Ora, secondo le sue parole, gli ucraini trovano nuove emozioni per affrontare le difficoltà, sacrificando tutto per qualcosa.

“A volte è molto difficile, ma poi si trovano delle nuove emozioni che ci aiutano a resistere” – ha dichiarato.

Mavaffanculova.

La diffusione russa della citazione

Ricercando la frase in ucraino, non troviamo facile riscontro. Tuttavia, cercando in lingua russa (“находить какие-то новые эмоции”) si riscontrano numerose condivisioni, in particolare su VK e Telegram, che trattano l’argomento.

Nei social russi non parlano di una recente dichiarazione, rilasciata in un periodo molto duro per il popolo ucraino a causa della continua aggressione da parte del Cremlino. Viene fatto un riferimento a un’intervista del novembre 2022 rilasciata alla BBC.

Cosa ha detto davvero Olena Zelenska nel 2022

Nel corso dell’intervista, la First Lady parla dell’impatto della guerra sulla popolazione e di come la vita degli ucraini sia stata stravolta. Quando fa riferimento al “trovare nuove emozioni”, non parla di gelo, riscaldamento o difficoltà materiali, ma soprattutto non si tratta di un consiglio:

Agli ucraini è stato chiesto per quanto tempo potrebbero ancora resistere in queste condizioni, senza luce, senza riscaldamento. Sappiamo che l’inverno può diventare un’ulteriore prova per noi, se non ci sarà riscaldamento nei nostri edifici e nelle nostre case. Più del 20 per cento degli intervistati ha risposto che è pronto a sopportarlo per 2-3 anni, se vede una prospettiva di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Vogliono far parte di questa famiglia europea, da pari. Penso che tutti speriamo che questo non accada. Speriamo davvero che tutto finisca. Sapete, è facile correre una maratona quando sai quanti chilometri devi percorrere. Noi, purtroppo, non sappiamo quanti chilometri ci aspettano, quando dobbiamo dosare le nostre forze. È difficile, a volte molto difficile, ma poi si trovano nuove emozioni che ci aiutano a resistere.

L’intervista completa è disponibile sul canale YouTube della BBC.

Il passaggio riguarda quindi la capacità di adattamento emotivo e psicologico delle persone in guerra. Non si tratta di un “consiglio pratico” rivolto agli ucraini che soffrono il gelo e non ha il significato cinico attribuito dalla narrazione fuorviante.

La tecnica di Maria Antonietta e le brioche

Il meccanismo usato per colpire Olena Zelenska richiama una delle più celebri bufale storiche, ovvero la frase “Se non hanno pane, che mangino brioche” attribuita a Maria Antonietta.

Anche in quel caso, la frase non fu mai pronunciata dalla persona a cui viene attribuita, il contesto era diverso o inesistente, diffusa con l’obiettivo di costruire l’immagine di un’élite indifferente alla sofferenza del popolo.

La foto generata dall’AI

Le immagini che accompagnano la narrazione mostrano Olena Zelenska nel lusso, circondata da oggetti di estremo valore, non è legata all’intervista della BBC. Nelle versioni complete, la sua figura viene messa a confronto con dei bambini ucraini che piangono al freddo. Di fatto, si tratta di immagini generate dall’Intelligenza Artificiale.

Conclusioni

Olena Zelenska non ha mai detto agli ucraini che soffrono il gelo di “trovare nuove emozioni”. La frase è stata estrapolata e deformata, mentre l’immagine che la accompagna è stata generata dall’AI.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.