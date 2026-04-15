Il caso delle foto di Zelensky con Jeffrey Epstein: ecco la prova che si tratta di un falso AI

Dai siti russi ai profili social italiani: la teoria del complotto sull'inesistente incontro segreto nell'isola del finanziere pedofilo

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) mostrano un collage di quattro immagini che proverrebbero dalle telecamere di sorveglianza di una residenza di Jeffrey Epstein. Immortalerebbero il finanziere pedofilo assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta però di un falso generato con l’Intelligenza artificiale Gemini di Google.

Per chi ha fretta

Circolano quattro immagini che mostrerebbero Volodymyr Zelensky in compagnia di Jeffrey Epstein.

I post sostengono che i fotogrammi provengano dalle telecamere di sicurezza della villa del finanziere.

In realtà, le immagini contengono il watermark invisibile SynthID, che identifica i contenuti generati dall’AI di Google.

Cosa circola sui social

Le condivisioni che immortalerebbero il presunto incontro tra Zelensky ed Epstein presentano la seguente didascalia: «Zelensky e’ un tipo che non sta mai fermo. Passa piu’ tempo all’ estero che in Ucraina. Ma cosa ci era andato a fare sull’ isola di Epstein? I traffici di adolescenti e bambini , le preoccupanti notizie sugli esperimenti segreti dei laboratori di Epstein e soci in Ucraina , le centrali di destabilizzazione politica di estrema destra collegati, dovrebbero suscitare lecite domande e obbligate risposte se solo non fosse tutto oscurato da una cappa di pesantissimi silenzi, ricatti e omerta’ incrociati. Spero che anche questi fotogrammi non cadano sotto la censura di FB e ringrazio Eugenio Cortinovis che, solo, li ha pubblicati, attribuendoli ai filmati delle telecamere di sicurezza della villa di Epstein».

Una delle didascalie recita così: «ZELENSKY ERA UN AMICO DI EPSTEIN. IL FILMATO DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA TRAPELATO DA EPSTEIN CONFERMA CHE IL PRESIDENTE UCRAINO È ANDATO IN VACANZA SULLA SUA ISOLA E HA INTERAGITO CON LUI IN UN CONTESTO PRIVATO».

L’origine del contenuto

Facendo una ricerca inversa per immagini non arriviamo mai agli Epstein file, bensì al sito russo Fotostrana, con una versione datata 11 aprile 2026, in cui il collage fotografico appare specchiato:

Più probabilmente a specchiare la foto potrebbe averci pensato l’autore dell’account X “@DanielGilr44222”, con un post del 13 aprile:

Zelensky was reportedly close with Jeffrey Epstein.

Newly surfaced security camera footage leaked from Epstein’s properties appears to show the Ukrainian leader spending time on his private island and engaging with him in intimate, non-public settings. #ItsAllOfThem pic.twitter.com/5s6IpudNDe — DG🎭 (@DanielGilr44222) April 13, 2026

La prova: il watermark “SynthID”

Dando il fotomontaggio in pasto a Gemini questa riconosce la presenza del suo watermark invisibile, ovvero il SynthID. Abbiamo verificato che si trova nella prima immagine in alto a sinistra:

Analizzando anche le altre immagini mediante lo strumento online Ai or Not abbiamo conferma che si tratta di «deepfake»:

Conclusioni

Non esiste alcuna prova di un incontro tra Zelensky ed Epstein documentato da queste immagini. Il collage è un prodotto artificiale creato per alimentare una narrazione complottista decontestualizzata, sfruttando la facilità di generazione di contenuti realistici tramite AI.

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