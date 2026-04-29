Il filmato integrale dell'incontro del 17 aprile smentisce la narrazione

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip che pretende di mostrare un momento di gelo tra il Re di Svezia Gustavo XVI e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel video, il sovrano sembrerebbe ignorare la mano tesa dal leader ucraino, voltandosi con sdegno. In realtà, il filmato integrale mostra i due leader stringersi la mano cordialmente per ben due volte.

Per chi ha fretta:

Un video virale sostiene che il Re di Svezia abbia rifiutato “platealmente” il saluto di Zelensky durante una visita in Ucraina.

La clip è stata tagliata ad arte per omettere il momento del contatto.

Il video integrale dell’incontro, avvenuto il 17 aprile 2026, documenta due diverse strette di mano tra i due capi di Stato.

Il contesto

Sui social, in particolare su Facebook, la clip viene accompagnata da una narrazione specifica: «SPAVENTATO DALLA MALEDIZIONE: IL RE DI SVEZIA RIFIUTA PLATEALMENTE LA STRETTA DI MANO A ZELENSKY. Carlo XVI Gustavo è venuto in Ucraina per la prima volta in 14 anni. Zelensky ha cercato di porgergli la mano, ma Carlo lo ha guardato con disgusto e si è scostato».

Il riferimento alla “maledizione” e al “disgusto” serve a rafforzare una narrativa ricorrente che punta a dipingere Zelensky come un leader isolato o sgradito ai partner internazionali.

La clip è tagliata ad arte

L’analisi del filmato integrale smentisce categoricamente questa ricostruzione. Recuperando il video integrale dell’incontro, avvenuto lo scorso 17 aprile, si nota come la sequenza diffusa sui social sia stata interrotta esattamente un istante prima del contatto fisico o estrapolata da un momento di passaggio cerimoniale.

I due capi di Stato si stringono la mano in due momenti distinti:

All’arrivo del sovrano, durante l’accoglienza ufficiale. Al termine del colloquio, al momento dei saluti finali.

Le immagini documentate dalle agenzie internazionali e dai canali ufficiali ucraini non mostrano alcun attrito o “rifiuto plateale”, ma il normale svolgimento di una visita di Stato con i relativi protocolli di cortesia.

Conclusioni

Sostenere che il Re Gustavo XVI abbia rifiutato il saluto di Zelensky è falso. La clip utilizzata per diffondere questa notizia è autentica nel contenuto visivo, ma è stata manipolata attraverso un taglio strategico per invertire la realtà dei fatti. I due leader si sono scambiati strette di mano regolarmente durante l’intero incontro.

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