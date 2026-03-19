Netanyahu al bar Sataf: perché il video non è del 2021

Dettagli visivi, date di inaugurazione e precedenti della scorta smentiscono le teorie sulla retrodatazione: ecco le prove

Circola una narrazione secondo cui il video di Benjamin Netanyahu nel bar Sataf non sarebbe recente, ma risalirebbe al 2021 o 2024. Dopo aver smentito la teoria della generazione con l’Intelligenza Artificiale, analizziamo ora le presunte “prove” utilizzate per retrodatare il filmato, dalle scritte sui display all’uso delle mascherine della scorta.

Per chi ha fretta

Molti vedono la data del 2024 nel display della cassa, ma l’analisi del video originale di Netanyahu smentisce la teoria.

Le mascherine degli agenti non sono un “reperto” che provino la retrodatazione al 2021. Abbiamo rintracciato precedenti del maggio 2025 che confermano l’abitudine della sicurezza israeliana.

Una foto utilizzata per sostenere che il locale sia chiuso non ritrae Gerusalemme, ma una caffetteria nel Regno Unito.

Abbiamo trovato le prove che rendono impossibile la retrodatazione al 2021 o 2024.

Cosa c’è scritto davvero sul display? La prova del 2026

C’è chi si sofferma su un frame del filmato dove comparirebbe un display del locale con la data del “15 febbraio 2024”. A questo punto, non si punta più il dito sulla presunta generazione AI, ma si sostiene che la clip sarebbe autentica e risalente a due anni prima esatti.

Screenshot di un post Facebook dove viene riportata l’immagine della cassa con la presunta data del 2024 nel display.

Abbiamo scaricato il filmato con la più alta risoluzione possibile rintracciabile online (2160p) e, ingrandendo lo stesso punto indicato dagli utenti, possiamo dire che il filmato non è stato affatto ripreso nel 2024. La data nel display è quella del 15/03/2026, lo stesso giorno in cui il video è stato pubblicato sui canali social di Netanyahu.

Il dettaglio del fotogramma, tratto dal video ad alta risoluzione, che smentisce la teoria: c’è la data del 2026.

Circola anche uno screenshot dove compare la data del 2024 con estrema nitidezza. Si tratta di un’immagine generata con l’Intelligenza Artificiale. Infatti, dietro la cassa sparisce la dipendente del locale, facendo comparire dei tavoli e dei clienti mai visti prima. Inoltre, in basso a destra c’è il watermark di Gemini, l’AI di Google.

A sinistra il fotogramma del video, alterato con l’AI, con la data del 2024. A destra, il fotogramma reale.

Perché la scorta di Netanyahu usa la mascherina (e non c’entra il Covid)

La retrodatazione al 2024 viene contestata per un ulteriore dettaglio indicato da diversi utenti sui social. Secondo la nuova teoria, si basa sul fatto che gli addetti della sicurezza di Netanyahu indossino una mascherina. Ciò indicherebbe, per gli utenti, che il video sarebbe stato realizzato nel 2021, durante la pandemia Covid-19. Non è così.

Screenshot di uno dei post dove viene mostrato Netanyahu con un agente della scorta che indossa la mascherina.

In realtà, non è affatto strano che l’uomo che scorta Netanyahu indossi una mascherina. La scorta del leader israeliano le indossa costantemente, come è possibile notare nei diversi scatti fotografici passati, come quello sotto riportato dal The Jerusalem Post del maggio 2025.

Screenshot di un articolo del The Jerusalem Post del 2025 che mostra gli agenti della scorta di Netanyahu con le mascherine.

Non è la prima volta che noi di Open notiamo l’uso della mascherina da parte degli agenti della sicurezza di un politico israeliano. Durante il nostro Festival di Parma del 2025, gli uomini che scortavano l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert indossavano delle mascherine identiche.

Il bar Sataf non esisteva nel 2024 o nel 2021: la data dell’inaugurazione

La datazione del video negli anni 2021 e 2024 risulta impossibile per un semplice motivo. Il locale è stato inaugurato l’anno successivo, come ben documentato sui social in un post dell’8 giugno 2025 dell’account @s_tudio180, riprendendo i lavori in corso con la scritta «coming soon».

Screenshot del post Instagram con l’annuncio dell’apertura del bar Sataf nel 2025.

Il bar non è quello del video ed era chiuso? No

Cercando il nome del locale, il Sataf, c’è chi sostiene che sia attualmente chiuso a causa dei bombardamenti iraniani a Gerusalemme.

Screenshot del post Facebook che riporta le foto sbagliate del locale Sataf di Gerusalemme.

Per sostenere la teoria, viene condivisa la foto di un locale, ben diverso da quello del video di Netanyahu, associandolo a quello ritenuto chiuso a Gerusalemme. Lo scatto, in realtà, mostra un locale di Leeds, nel Regno Unito, gestito dall’organizzazione benefica per la sindrome di Down Sunshine & Smiles.

Sopra, la foto usata nel post per sostenere la teoria. Sotto, la foto dei dipendenti del locale, situato a Leeds.

Lo scatto del bicchiere non è stato realizzato in un locale chiamato Sataf nel centro di Gerusalemme. Risulta, invece, pubblicato per la prima volta il 18 giugno 2025 dall’account Instagram del locale dove è stato realizzato il video di Netanyahu.

Screenshot del post Instagram, risalente al periodo dell’apertura nel 2025, che mostra il bicchiere del locale Sataf.

Il locale, inoltre, non si trova nel centro di Gerusalemme, ma in una località omonima a ovest della città, raggiungibile in auto in circa 30 minuti.

Screenshot di Google Maps dove viene indicata la posizione del bar Sataf rispetto alla città di Gerusalemme.

Per coloro che cercano informazioni sul The Sataf attraverso Google, è bene chiarire che il motore di ricerca tende a fornire le informazioni di un altro locale poco distante chiamato Sataff.

Conclusioni

Dopo la smentita della teoria sull’Intelligenza Artificiale, le nuove ipotesi sulla retrodatazione del video non trovano riscontri. La data visibile nel filmato coincide con il giorno della pubblicazione, mentre gli altri elementi citati, dalla mascherina al presunto locale chiuso, risultano decontestualizzati o errati.

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