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Netanyahu, il video delle “6 dita” e il mistero della morte: cosa c’è di vero

18 Marzo 2026 - 17:34 David Puente e Juanne Pili
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Benjamin Netanyahu in conferenza stampa analisi video 6 dita e la scritta "Fact-checking" che indica la verifica dei fatti
Benjamin Netanyahu in conferenza stampa analisi video 6 dita e la scritta "Fact-checking" che indica la verifica dei fatti
Dal presunto sesto dito agli artefatti di compressione, ecco perché la tesi di Netanyahu morto e sostituito dall'IA è falsa

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è morto? Sui social circolano teorie complottiste che utilizzano un video della sua ultima conferenza stampa per sostenere che sia stato sostituito da un sosia generato con l’Intelligenza Artificiale. La prova? Un presunto sesto dito nella mano. In realtà, si tratta di un’analisi errata che ignora la compressione video e le fonti originali, come dimostra questo fact-checking.

Per chi ha fretta

  • Il video incriminato non è una creazione dell’IA, ma un filmato ufficiale diffuso anche dal canale Telegram del leader israeliano.
  • Il presunto “sesto dito” è in realtà una porzione del palmo della mano.
  • I “pixel che si sdoppiano” sono difetti di compressione tipici dei video a basso bitrate caricati sui social.
  • Netanyahu colpisce un microfono producendo un rumore reale, interazione fisica complessa da simulare perfettamente con l’AI.

Il “mistero” della mano destra con 6 dita

Le condivisioni presentano diverse didascalie e presunte “prove”, come la seguente della pagina “La Cruna dell’Ago”:

Nell’ultimo video in solitaria di Netanyahu, Bibi sembra avere un dito in più nella mano destra. In un’altra immagine invece le dita della mano destra e sinistra hanno tutte la stessa lunghezza e il mignolo sinistro è più lungo dell’indice sinistro. Il Mossad inizia a fare dei pasticci con questi video posticci. Non è la prima volta che Israele ricorre a simili mezzi. Dopo il settembre del 2024, i video IA sono aumentati costantemente.

Screenshot del post Facebook che sostiene la narrazione sul video di Netanyahu generato dall'AI
Screenshot del post Facebook dove si sostiene la narrazione del video di Netanyahu generato dall’AI

Tralasciando il fatto della lunghezza delle dita, che per una questione visiva sembrano identiche a causa dell’inclinazione delle mani e di alcune piegate (dunque non dritte), nell’immagine sottostante non c’è alcuna prova che la mano destra di Netanyahu abbia un dito di troppo.

Fotogramma del video di Netanyahu dove viene indicato il dettaglio della mano destra e il presunto sesto dito
Fotogramma del video di Netanyahu dove viene indicato il dettaglio della mano destra con il presunto sesto dito

Quello che vediamo nell’immagine non è un dito in più, ma il palmo della mano a ridosso del mignolo. Osservando il video ad alta risoluzione su Youtube, è possibile notare come non ci sia il fantomatico sesto dito. Da notare che le unghie sono ben visibili nelle dita.

Benjamin Netanyahu durante la conferenza stampa con dettaglio della mano che smentisce la narrazione falsa del sesto dito
Il dettaglio della mano destra di Netanyahu e il punto che smentisce la narrazione del sesto dito.

Il “mistero” delle dita della mano sinistra che si sdoppiano

La pagina “La Cruna dell’Ago”, particolarmente attiva a sostenere la teoria del video fake, prosegue mostrando un dettaglio dove Netanyahu, muovendo la mano sinistra, sembra scomporsi.

Bibi e le sue dita. Altre immagini delle dita da bradipo del primo ministro israeliano. Il Mossad a questo giro l’ha fatta grossa. Presto si arriverà alla verità su quanto scrissi riguardo alle sorti poco chiare di Netanyahu, oggetto di un attentato da parte degli Houthi nel settembre del 2024.

Screenshot del post e del video di Netanyahu dove la mano destra si scompone a causa della compressione video
Screenshot del post e il dettaglio della mano sinistra che si “scompone”

Quello che vediamo nello screenshot è un artefatto di compressione video. I filmati a bassa qualità (spesso ricompressi più volte sui social) utilizzano codec come H.264 che non registrano ogni fotogramma completo, ma ricostruiscono il movimento tramite predizione tra frame.

Quando un soggetto compie movimenti rapidi e complessi, come le mani, il sistema può commettere errori di motion estimation, generando distorsioni temporanee. Ad esempio, parti dell’immagine possono apparire deformate, spezzate o “scomporsi” per pochi istanti.

Questo effetto è accentuato da una bassa risoluzione, un basso bitrate e motion blur, ed è un fenomeno comune nei video di scarsa qualità. Di fatto, non indica alcuna alterazione reale della scena o un’allucinazione dell’Intelligenza Artificiale.

Il “mistero” del fotogramma con la mano sinistra con 6 dita

«Il video ormai è virale ed è chiaramente fatto con IA. Sarà ancora vivo Netanyahu?» scrive la pagina Facebook “Informazione – Illuminiamo le Coscienze”, condividendo un presunto fotogramma del video dove il leader israeliano pare avere veramente 6 dita. Il fotogramma con quella mano, nel video originale, non esiste.

Screenshot del post Facebook dove viene riportato un falso fotogramma del video di Netanyahu con sei dita nella mano sinistra
Screenshot del post Facebook dove viene riportato un falso fotogramma del video di Netanyahu con sei dita nella mano sinistra

Il colpo al microfono

C’è un elemento curioso nel video della conferenza stampa, difficilmente generabile tramite l’Intelligenza Artificiale. Intorno al minuto 1:50, la mano sinistra di Netanyahu colpisce il microfono a destra del video, causando anche rumore.

Conclusioni

Le presunte “anomalie” nel video di Netanyahu non sono prove di un contenuto generato con l’Intelligenza Artificiale, ma il risultato di interpretazioni errate di immagini a bassa qualità. Tra artefatti di compressione, fotogrammi inesistenti e prospettive ingannevoli, gli elementi portati a sostegno della teoria non trovano riscontro nelle versioni originali del filmato.

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