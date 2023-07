No! Nel 2022 non ci sono stati 857 mila morti per «malori improvvisi» secondo l’Istat e Iss

Una crescita incontrollata ed esponenziale quella che sembra emergere dai dati sulla mortalità per malori improvvisi in Italia divisi per anno. Mai più 7.500 tra il 2018 e il 2020, per poi schizzare a 33 mila nel 2021 e a 860 mila nel 2022. Il sottotesto è chiaro, queste morti sarebbero causate dal vaccino contro il Covid. A condividere le informazioni non verificate sono numerosi utenti su Facebook, tramite uno screenshot di un tweet di Mariano Amici, medico chirurgo notoriamente vicino alle teorie No-vax.

Secondo alcuni ci sarebbero stati oltre 800 mila morti per malori improvvisi nel 2022, dato fuori scala, anche se minore, anche nel 2021.

La informazioni non verificate sono state condivise dal medico notoriamente seguito dai no-vax Mariano Amici, per poi diffondersi sui social come presunta prova che i vaccini contro il Covid causino la morte.

I numeri forniti non sono corretti, come smentito dallo stesso Amici e dall’Istat.

Nemmeno sommando tutte le morti complessive si arriverebbe a toccare gli 800 mila decessi in Italia nel 2022.

Con la stringata descrizione «cmq nessuna correlazione», un’utente condivide lo screenshot. Nel testo pubblicato dal medico, si leggono i dati, corredati da un «continuiamo a far maturare le coscienze», mentre il commento superiore dichiara: «Dati da fonte inconfutabile: Istat e Iss, di certo non complottisti».

I commenti sottostanti continuano a ironizzare: «Nessuna correlazione». Ma forse sarebbe più corretto un «nessuna verifica», dato che i dati non sono corretti, come dichiarato non solo dallo stesso Amici in un successivo tweet (archiviato qui), ma anche dall’Istat, chiamata in causa e pronta a smentire in un tweet che quelli siano i numeri corretti.

Prendiamo a esempio l’anno 2022. Secondo il post, solo per presunti «malori improvvisi», se ne conterebbero 857 mila (numero tondo, tra l’altro). Peccato per chi condivide teorie del complotto, che, tabelle Istat alla mano, i decessi totali in Italia, senza distinzione di causa, in Italia nel 2022, siano stati 713.499.

