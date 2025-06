Questo video non mostra la sede del Mossad in fiamme dopo i bombardamenti iraniani

La scena ripresa riguarda un incendio avvenuto in Cina

In precedenza avevamo analizzato una scena generata con l’Intelligenza Artificiale, utilizzata per sostenere falsamente che la sede del Mossad fosse stata colpita da missili iraniani. Ora circola un altro video che mostra un edificio in fiamme e che, secondo alcuni utenti, ritrarrebbe proprio la sede dell’intelligence israeliana. In realtà, si tratta di un incendio avvenuto a migliaia di chilometri da Israele.

Per chi ha fretta

La scena non mostra in alcun modo la sede del Mossad.

Il video risulta ripreso in Cina, nella città di Chongqing.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

La sede del Mossad in fiamme a seguito del bombardamento siriano ha un grande valore simbolico. Tutti i sistemi di difesa antiaerea israeliani, americani e britannici stanno dimostrando la loro inefficienza.

Video registrato in Cina

Il filmato non mostra affatto la sede del Mossad. Le immagini si riferiscono a un incendio verificatosi il 12 giugno 2025 nella città cinese di Chongqing. A conferma, è disponibile un video pubblicato dal media cinese CGTN Europe:

Il confronto tra i fotogrammi del video virale e quelli del servizio di CGTN dimostra chiaramente che si tratta dello stesso luogo.

Conclusioni

La scena non ha nulla a che vedere con Israele né con il Mossad: è l’ennesimo caso di disinformazione basata su contenuti decontestualizzati.

