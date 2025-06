Questa non è la sede del Mossad colpita da un missile iraniano

Si tratta di uno screenshot estratto da un video creato con un programma di IA

Una fotografia che mostra un edificio devastato, con la scritta “Mosad” in cima e due bandiere israeliane all’ingresso, sta circolando online accompagnata da affermazioni allarmanti: secondo alcuni utenti, si tratterebbe della sede centrale del servizio segreto israeliano, colpita da un missile ipersonico iraniano. L’immagine però è falsa, generata con intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

L’immagine che mostra la sede del Mossad distrutta è falsa, contiene errori evidenti come la scritta “Mosad” (con una sola “s”) e dettagli incoerenti.

Si tratta di uno screenshot estratto da un video creato con un programma di IA, originariamente pubblicato su TikTok, con la firma “Sandra Mara” tipica di contenuti artificiali.

La notizia sulla morte del direttore del Mossad, David Barnea, è infondata e smentita da un video ufficiale pubblicato su YouTube pochi giorni dopo, in cui egli stesso commenta l’operazione “Rising Lion”.

Analisi

Alcuni post mostrano l’immagine di un edificio distrutto, presentato come la sede del Mossad israeliano, accompagnata in almeno un caso da un testo che ipotizza la possibile morte del direttore dell’organizzazione a seguito dell’attacco.

La sede centrale del Mossad dove sembra abbia perso la vita il Direttore della organizzazione. L’Iron Dome non sembra essere molto efficace contro i missili ipersonici dell’Iran

Tutti gli indizi che smascherano la manipolazione digitale

La foto mostra un edificio gravemente danneggiato, con finestre distrutte e facciata annerita, in un contesto urbano. In alto si legge chiaramente la scritta “Mosad” e una semplice analisi visiva fa già sorgere dei sospetti. Le lettere della parola appaiono innaturalmente inserite nella struttura e poco coerenti con il contesto. Inoltre, la dicitura è sbagliata: il nome corretto del servizio di intelligence israeliano è “Mossad”, con due “s”. Errori di questo tipo, ancora frequenti nonostante i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale generativa, rappresentano un chiaro indizio della non autenticità dell’immagine. Anche le bandiere israeliane visibili nella scena appaiono anomale: i dettagli sono sfocati, le pieghe innaturali e l’integrazione con l’ambiente circostante è incoerente, come se fossero state “incollate” digitalmente. Un ulteriore elemento rivelatore è la scritta “Sandra Mara” in basso a sinistra: si tratta di un nome fittizio che ricorre frequentemente come firma automatica in immagini generate da app di intelligenza artificiale, che spesso attribuiscono nomi predefiniti ai contenuti creati.

Come confermato anche da un articolo pubblicato da AFP Fact Check il 27 giugno 2025, l’immagine in questione è stata effettivamente generata con strumenti di IA e non corrisponde ad alcun edificio reale, né a Tel Aviv né altrove in Israele. Si tratta semplicemente di uno screenshot estratto da un video generato con un programma di intelligenza artificiale e pubblicato originariamente su un canale TikTok.

Il direttore del Mossad non è deceduto a causa di un attacco iraniano

Il giorno precedente alla diffusione del video generato con IA, le Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC) avevano dichiarato di aver condotto attacchi contro strutture chiave dell’intelligence israeliana a Tel Aviv, tra cui – secondo le loro stesse fonti – la sede del Mossad. L’offensiva iraniana è giunta in risposta agli attacchi condotti da Israele il 13 giugno, che avrebbero preso di mira infrastrutture legate al programma nucleare iraniano, oltre a bersagli militari e civili nella capitale Tehran. Secondo alcune fonti filoiraniane, tali raid avrebbero provocato centinaia di vittime, tra cui anche il comandante dell’IRGC Hossein Salami (un’informazione non confermata da fonti indipendenti). Tuttavia, non esiste alcuna prova che l’attacco alla sede del Mossad abbia causato la morte del direttore David Barnea. Al contrario, un video pubblicato sul canale YouTube di i24NEWS English lo mostra mentre commenta l’esito dell’operazione Rising Lion, smentendo in modo inequivocabile qualsiasi ipotesi sulla sua presunta uccisione.

Conclusioni

L’immagine dell’edificio distrutto, presentata come la sede del Mossad, è una creazione artificiale priva di qualsiasi riscontro nella realtà. Analisi visive, errori testuali evidenti e il collegamento a note piattaforme di generazione tramite intelligenza artificiale confermano che si tratta di un contenuto falso, diffuso con l’obiettivo di alimentare disinformazione e propaganda in un contesto geopolitico altamente instabile. Anche la notizia della presunta morte del direttore del Mossad risulta completamente infondata.

