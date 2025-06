Questo video non mostra una fuga di massa degli israeliani dopo i bombardamenti iraniani

La scena riprende l'ingresso del pubblico a un festival musicale in Francia

Circola un video che mostrerebbe una presunta “fuga di massa” di cittadini israeliani in seguito ai bombardamenti iraniani. La scena riprende un numero imprecisato di persone che camminano in un campo, trascinando carrelli e valigie. Tuttavia, alcuni elementi appaiono anomali: la presenza di numerosi tendoni identici tra loro e di nastri che delimitano l’area. In realtà, la scena non è stata girata in Israele.

Per chi ha fretta

La scena presenta numerosi elementi che riconducono piuttosto a un campeggio e non a una “fuga di massa”.

Le persone riprese sembrano tutt’altro che spaventate.

Il video è stato girato in Francia e riprende l’ingresso del pubblico al camping di un festival musicale.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

fuga in massa deGli israeliani che abbandonano le loro case in seguito ai colpi di rappresaglia missilistici balistici dell’Iran su Tel Aviv, Haifa, Ashdod, Ashkelon ecc. Mentre i media occidentali proclamano la vittoria, i fatti sul campo dicono il contrario. Source PressTV

La clip completa (il video che circola online risulta tagliato escludendo la parte superiore) risulta pubblicata su TikTok il 19 giugno 2025 senza fare riferimento a Israele.

Nel video TikTok leggiamo le scritte «ouverture hier du camping Hellfest». Si tratta di una scena che riprende l’arrivo del pubblico all’evento musicale noto come Hellfest 2025 che si tiene a Clisson, in Francia. L’account riporta ulteriori video del festival.

Risulta che lo stesso video sia stato ripreso e riproposto come “l’esodo degli israeliani”, inserendo testi o bandierine di Israele decontestualizzando del tutto la scena.

Conclusioni

La scena non riprende affatto una “fuga di massa” degli israeliani, ma il pubblico di un festival musicale in Francia.

