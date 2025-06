La falsa notizia dell’infarto di Reza Pahlavi dopo il cessate il fuoco tra Iran e Israele

La fonte è un canale Telegram ripreso dalla rete della propaganda russa

Circola sui social una presunta notizia riguardante Reza Pahlavi, ultimo scià di Persia, che regnò in Iran fino alla rivoluzione islamica dell’11 febbraio 1979. Secondo la narrazione diffusa, la figlia avrebbe dichiarato che l’oppositore del regime iraniano avrebbe avuto un infarto dopo il cessate il fuoco tra Israele e Iran, finendo ricoverato in ospedale. Tuttavia, oltre a non esserci alcuna fonte attendibile a supporto, la notizia è stata prontamente smentita dai canali social ufficiali dello stesso Reza Pahlavi.

Per chi ha fretta

Non c’è alcuna conferma ufficiale riguardo il fantomatico infarto. Le uniche fonti sono i social e i siti della propaganda russa.

La falsa notizia è stata smentita dai canali social di Reza.

Reza è intervenuto in video nei giorni del fantomatico infarto.

Analisi

La presunta notizia viene condivisa con la seguente narrazione:

Già si sognava sul trono, come mancato Scià pessimo, massima considerazione da un punto di vista umano. Una pronta guarigione, ma se fosse meno ambizioso sarebbe per lui meglio. Deve pensare che molti iraniani e israeliani grazie a questo cessate il fuoco non moriranno, il suo trono è una fiera delle vanità. “Hamshahri: Secondo la figlia di Reza Pahlavi, quest’ultimo ha avuto un infarto dopo il cessate il fuoco tra Iran e Israele ed è attualmente ricoverato in ospedale”

Viene condiviso un altro screenshot riportante la stessa narrazione, riprendendo un articolo dal titolo “Hamshahri: According to Reza Pahlavi’s daughter, Reza Pahlavi suffered a heart attack after the Iran-Israel ceasefire and is currently hospitalized”.

La fonte e la propaganda russa contro Reza Pahlavi

Lo screenshot riprende un articolo del sito Pravda appartenente alla rete della propaganda russa., il quale riprende un post del canale Telegram @wartimedia.

La smentita e gli interventi pubblici di Reza

La smentita arriva dai canali social ufficiali di Reza Pahlavi, accusando il regime iraniano di aver inventato e diffuso la fake news:

The regime’s most recent, ridiculous claim is that the Prince has suffered a heart attack. This is, of course, a lie.

La falsa notizia circola dal 24 giugno 2025. Proprio in quella data, e nei giorni successivi, Reza Pahlavi è intervenuto pubblicamente sui social e in video, dimostrando di non essere stato ricoverato né colpito da infarto.

Conclusioni

La disinformazione è stata veicolata tramite canali Telegram e siti vicini alla propaganda russa. In realtà, non vi è alcun riscontro sul presunto infarto di Reza Pahlavi il 24 giugno 2025.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.