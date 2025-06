Medio Oriente, Trump annuncia il cessate il fuoco, ma l’Iran lo ha già violato. Israele: «Colpiremo il cuore di Teheran»

Partono missili nel nord di Israele dopo l'annuncio vittorioso del presidente Usa della tregua

«Il cessate il fuoco è ora in vigore. Non violatelo». Con un post pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha annunciato questa mattina l’entrata in vigore di una tregua tra Israele e Iran, nel mezzo dell’escalation militare che sta colpendo il Medio Oriente da giorni. Ma è un cessate il fuoco fragile, nonostante il tycoon lo abbia definito una vittoria per il mondo, sottolineando che «il futuro di Israele e dell’Iran è sconfinato e pieno di grandi promesse». L’annuncio della tregua arriva in un momento ancora teso. Le sirene d’allarme hanno già iniziato a suonare nel nord di Israele, segnalando l’arrivo di razzi e minacce in corso. E il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha già annunciato che «ci sarà una potente risposta nel cuore di Teheran». Un portavoce ufficiale aveva già annunciato nelle scorse che Israele avrebbe reagito «con forza» a qualsiasi violazione del cessate il fuoco. Il rischio di un’escalation ulteriore, quindi, non è affatto scongiurato.

Il vicepremier Tajani: «Roma offerta come sede di dialogo»

All’alba di questa mattina sono risuonati gli allarmi anche nella base italiana dell’Unifil a Shama, nel sud del Libano. Sul fronte diplomatico, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato la disponibilità del nostro Paese a svolgere un ruolo di mediazione: «Ho offerto anche Roma come luogo di incontro, così come è capitato per ben due volte tra Oman, Iran e Stati Uniti, vedremo adesso cosa accadrà. La notizia positiva è che c’è questo cessate il fuoco (tra Israele e Iran, ndr), che mi auguro possa essere rispettato: questo fa tirare un sospiro di sollievo, anche ai nostri concittadini che vivono in quella parte del mondo», ha dichiarato nelle scorse ore il ministro. Quanto alla situazione dei nostri connazionali rimasti bloccati in Iran con lo scoppio della guerra, Tajani ha fatto sapere che ieri sera è arrivato un convoglio con un’ottantina di italiani al confine tra l’Iran e l’Azerbaigian.

Le reazioni di Cine e Ue alla tregua

Resta timido l’intervento dell’Europa. Dopo l’annuncio della tregua, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che «l’Europa accoglie con favore l’annuncio di un cessate il fuoco da parte del presidente Trump. Si tratta di un passo importante verso il ripristino della stabilità in una regione in tensione. Questo deve essere la nostra priorità collettiva». Ha poi invitato l’Iran a «impegnarsi seriamente in un processo diplomatico credibile. Il tavolo dei negoziati rimane infatti l’unica via percorribile per il futuro». Arriva anche la reazione della Cina, che auspica «una soluzione politica al conflitto». Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha affermato che «i fatti hanno dimostrato che i mezzi militari non possono portare la pace».