I meme sulla Terza guerra mondiale su TikTok: così la Gen Z trasforma la paura in ironia – I video

La guerra diventa un trend, ma anche un modo per esorcizzare l'ansia

Mentre le notizie dello scambio di attacchi tra Israele e Iran, seguito dall’intervento militare diretto degli Stati Uniti, sta facendo tremare il mondo, un altro fronte si è aperto sui social. È quello dei meme, dove la generazione Z, come spesso accade, sta affrontando la paura con l’arma dell’ironia. Su TikTok, in particolare, è partito un vero e proprio boom di video virali: dai montaggi apocalittici con la scritta «l’estate sarà fantastica» sovrapposta a clip di missili che solcano il cielo, a battute come «Fatemi sapere se scoppia la guerra, così almeno non studio per la maturità». Il tono è leggero, quasi surreale, ma il contesto è serissimo.

La dissociazione comica

C’è anche chi, senza cittadinanza italiana, ironizza: «Appena arriva la guerra in Italia lascio volentieri il posto a voi, patrioti da salotto. Fatevi valere, forza e coraggio. Italiani si nasce, come dite voi». Altri si domandano se sia possibile portare le cuffiette in battaglia, «perché senza musica non faccio niente», o se si potrà postare una storia Instagram dalla trincea. Di fronte a scenari così inquietanti, la reazione istintiva della Gen Z, cresciuta tra pandemia, crisi climatica, instabilità politica e tanti trend social, è la dissociazione comica. Una forma di auto-difesa: ridere, condividere, remixare le paure. Quello che per le generazioni precedenti sarebbe sembrato impensabile, scherzare pubblicamente sul rischio di una guerra mondiale, per le nuove generazioni e i social ormai è una routine. Non è, infatti, la prima volta che eventi gravi entrano nel circuito dell’ironia digitale.