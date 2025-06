«La risposta dell’Iran è stata debole»: Trump commenta gli attacchi alle basi Usa e ringrazia Teheran «per aver avvisato». Poi invoca la pace

Nessuna vittima negli attacchi iraniani alle basi Usa. Il presidente americano ringrazia anche l'emiro del Qatar «per tutto ciò che ha fatto per la pace nella regione»

«L’Iran ha ufficialmente risposto alla nostra distruzione dei loro impianti nucleari con una reazione molto debole, come ci aspettavamo, e che abbiamo contrastato in modo molto efficace». Non si è fatto attendere il commento di Donald Trump agli attacchi iraniani alle basi statunitensi in Qatar e Iraq. Sul suo social Truth, il tycoon ha poi precisato che sono stati abbattuti 14 dei 13 missili lanciati da Teheran e che nessun americano è stato ucciso o ferito.

«Sono stati lanciati 14 missili — 13 sono stati abbattuti, e 1 è stato “lasciato libero” perché diretto in una zona non minacciosa. Sono lieto di poter dire che nessun americano è stato ferito, e i danni sono stati minimi. Cosa ancora più importante, sembra che l’Iran si sia “sfogato”, e che, si spera, non ci sarà altro odio. Ringrazio l’Iran per averci avvisati in anticipo, cosa che ha reso possibile evitare perdite di vite umane e feriti. Forse ora l’Iran potrà davvero muoversi verso la Pace e l’armonia nella Regione, e incoraggerò con entusiasmo anche Israele a fare lo stesso».

Il ringraziamento al Qatar

Trump, in un altro post su Truth, ha ringraziato anche l’emiro del Qatar: «Desidero ringraziare l’Emiro del Qatar per tutto ciò che ha fatto per la pace nella regione». Poi precisa: «Riguardo all’attacco di oggi alla base americana in Qatar, sono lieto di annunciare che, oltre a non aver ucciso o ferito alcun americano, non ci sono stati nemmeno qatarioti uccisi o feriti». Infine ha concluso: «Congratulazioni mondo, è tempo di pace!».