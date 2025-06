Meloni alla Camera: «I nostri sforzi sono concentrati sul cessate il fuoco a Gaza e sulla ripresa delle trattative con l’Iran»

Meloni in parlamento in vista del Consiglio europeo. La stoccata verso Mosca: «La Federazione Russa deve dimostrare di volersi impegnare nel processo negoziale e al momento non vediamo quest'impegno»

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni prende la parola passato qualche minuto dopo le tre di pomeriggio, davanti alla Camera dei deputati, in vista del Consiglio europeo del 26 giugno.

«Il consiglio europeo ci offrirà la possibilità di capire quanto oggi sia ancora più importante applicare il principio di sussidiarità, dobbiamo concentrarci sulle materie su cui davvero possiamo fare la differenza insieme», dice Meloni. L’agenda del Consiglio, aggiunge, partirà dagli «ultimi sviluppi in Medio oriente, a partire dall’attacco americano a tre siti nucleari iraniani. In questa aula comprendiamo molto bene quanto la fase sia delicata e per questo è importante che ci sia anche un confronto con l’opposizione». Meloni assicura che «la nostra nazione in nessun modo ha partecipato agli attacchi, la nostra priorità è la sicurezza dei nostri cittadini civili e militari presenti nella nazione». Ci sono 122 cittadini italiani partiti da Israele che ora sono in Egitto, aggiunge, dicendo poi che anche dall’Iran si stanno portando fuori civili e militari: «E’ allo studio la possibilità di spostare la nostra ambasciata in Oman».

I rapporti con l”Iran

Pensiamo, dice Meloni «che sia molto preoccupante che l’Iran cerchi di dotarsi di un’arma nucleare e che questo non possa avvenire», ma «pensiamo che ci si possa arrivare una via diplomatica»: «L’Iran deve abbandonare le ipotesi di ritorsioni negli Stati uniti, bisogna riprendere il dialogo e ottenere la possibilità di sviluppare il nucleare per i soli fini civili. L’Arabia saudita è già un modello in questo senso»

L’attenzione a Gaza

Meloni sottolinea poi che il principale obiettivo dell’Italia è «il cessate il fuoco a Gaza, dove la legittima reazione di Israele a un insensato attacco sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili». Secondo la premier è possibile arrivare rapidamente ad un cessate il fuoco e, dice, «a questo obiettivo fondamentale stiamo dedicando i nostri principali sforzi». Il futuro della striscia «può iniziare solo con la liberazione degli ostaggi e la totale smilitarizzazione di Hamas, nel futuro della Striscia non può avere alcun ruolo»: «E’ necessario un processo politico che conduca a due popoli per due stati». Sul punto, Meloni aggiunge anche un passaggio che finora non aveva mai fatto cosi esplicitamente: «Consentitemi in questa Aula di ringraziare gli operatori umanitari, i medici e paramedici che operano nella Striscia: siamo loro vicini, faremo di tutto per sostenerli e proteggerli». Molto più complicata dice, è la situazione in Ucraina: «L’impegno dell’Ucraina a favore della pace è un impegno chiaro a partire dall’immediata disponibilità ad accettare il cessate il fuoco sino alla disponibilità a colloqui diretti con la Russia», spiega Meoni. «La ripresa del dialogo e lo scambio di prigionieri sono passi in avanti ma insufficienti, la Federazione Russa deve dimostrare di volersi impegnare nel processo negoziale e al momento non vediamo quest’impegno»

Il 2% delle spese militari

«»Sul tema delle spese militari che per la verità sarà affrontato ben prima del consiglio europeo, il 24 giugno (domani) al vertice dell’Aia: «Abbiamo raggiunto l’impegno del 2% del rapporto spese militari pil preso da altri»: Questo, dice, «si traduce in un impegno per arrivare al 3.5% spese di difesa e 2,5% spese di sicurezza, sono impegni importanti che l’Italia intende rispettare certo, perché non lasceremo il nostro paese esposto» ma questo, aggiunge «non vuol dire che abbandoneremo le priorità della maggioranza». Ripete però un concetto sottolineato più volte: «Senza sicurezza non c’è libertà, né ci può essere benessere».