Giorgia Meloni ha smesso di fumare. Il Foglio: «Ha abbandonato le sue Vogue»

Il quotidiano ricorda il suggerimento del presidente turco Erdogan e analizza come in politica siano rimasti in pochi quelli affezionati alla nicotina

Secondo quanto ricostruisce oggi Il Foglio Giorgia Meloni è arrivata all’ultima sigaretta. Da quindici giorni la premier ha smesso di fumare. Calano non solo le accise, ma anche la nicotina di governo. Il quotidiano ricorda quando lo scorso ottobre Meloni incontrava il presidente turco Erdogan che le diceva: «Stai benissimo, ma dovresti smettere di fumare». E lei: «Lo so, lo so». Sembra aver accettato il suggerimento, abbandonando le sue Vogue. Mentre Salvini aveva già smesso di fumare e lo rivendica. «Calenda viaggia con le stecche di Marlboro mix sotto il braccio. Sigaro, sigaretta o pipa? Pertini e Franco Marini erano la loro pipa, Bersani e Bertinotti sono ancora il loro sigaro. Entriamo in tabaccheria. La politica è fumo», scrive Caruso su Il Foglio.

Chi fuma e chi no

Berlinguer, ricorda Caruso, fumava le Turmac, Pannella le Celtic e Gitanes, poi passo alle Camel senza filtro e ai toscani. Erano pochi i democristiani che fumavano e se lo facevano almeno ostentavano. Andreotti non ha mai fumato. Così come Dario Franceschini. Secondo il Foglio la premier può resistere. E cantare tra qualche giorno a Elly Schlein “La sigaretta” di Buscaglione. Magari davanti a un accordo sulla legge elettorale. «Prima che finisca questa sigaretta tu mi dirai di si, oppure forse no. Puoi pensarci bene,. non avere fretta. c’è tanto tempo ancor».