Il missile iraniano colpisce Israele – Il video

Danni alla rete elettrica. L'Idf: la maggior parte è stata intercettata

In questo video pubblicato su X da ClashReport vediamo un missile iraniano che colpisce in Israele. Oggi, 23 giugno, l’Idf ha identificato un totale di otto missili lanciati dall’Iran verso Israele in quattro raffiche diverse, la maggior parte è stata intercettata, alcuni sono caduti sul territorio. La Compagnia elettrica israeliana (Iec) ha riferito che, a seguito di danni nei pressi di una infrastruttura strategica nel sud del Paese, si sono verificate interruzioni nella fornitura di energia elettrica a diverse comunità della zona.



Dopo l’ultimo lancio di missili iraniani verso Israele, una serie di esplosioni sono state udite vicino Gerusalemme. Nel frattempo, riporta la Bbc, le sirene continuano a suonare in tutto il Paese, con avvisi inviati ai telefoni delle persone per dire loro di dirigersi verso i rifugi. L’esercito israeliano afferma che «i sistemi difensivi stanno operando per intercettare la minaccia».